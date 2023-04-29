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只到今天！好市多「1神物」快閃特價 網嗨翻：趕快去搬了

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。（本報資料照片）
好市多示意圖。（本報資料照片）

美式連鎖賣場好市多(Costco)經常會推出新品，加上不時的優惠，有大批顧客紛絲擁護，昨天(28日)有網友發現，廣受好評的「科克蘭衛生紙」正在特價中，優惠快閃只到今天，數量有限，售完為止。

網友於PTT省錢版以「好市多科克蘭衛生紙折扣30」發文，他表示昨天(28日)到好市多購物時，發現每台推車都有一包以上的衛生紙，後來才發現衛生紙在特價，折扣只有4月28-29日兩天，一包折扣30元，原價一包為389元，折扣後一包為359元。

科克蘭衛生紙限時兩天特價中。圖／PTT
科克蘭衛生紙限時兩天特價中。圖／PTT

不少網友也留言，「真的！我早上去採購，每一個人推車都扛了」、「感謝資訊！雖然一直漲但這牌真的比較好用...」、「這牌一直漲還一直買就知道好用了吧」，也有人認為可能要漲價了，「覺得這是要調漲的前奏。幾週前舒潔特價過，才過沒多久舒潔就漲破400元」。

科克蘭衛生紙曾在一年內漲價三次，在2021年10月從319元調漲至335元，2022年5月再從一串335元漲到365元，7月1日起又漲到389元。好市多副總經理王友玫對此表示，因為原料成本以及進口運費續漲，漲價後仍難消化成本，是台灣與美國總部就成本項目分析確認的結果。

好市多自有品牌的「科克蘭衛生紙」可說是熱門回購商品之一。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
好市多自有品牌的「科克蘭衛生紙」可說是熱門回購商品之一。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

好市多 衛生紙

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