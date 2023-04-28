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好市多「科克蘭拖鞋」上架！網嗨爆要湊整套：恥度無上限

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多新品上架引發熱議。圖擷自臉書
好市多新品上架引發熱議。圖擷自臉書

美式賣場好市多新品上架，是印有好市多自有品牌「科克蘭」（KIRKLAND）字樣的拖鞋，一雙349元，網友直呼「恥度無上限，感覺像是好市多員工」，還有人打趣問「穿整套有套裝加成作用嗎？」

好市多過去曾推出COSTCO LOGO帽T、運動棉褲，一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，好市多又有新品上架，這次竟是印有好市多自有品牌「科克蘭」（KIRKLAND）字樣的黑色拖鞋。

根據商品資訊顯示，該雙拖鞋為魔鬼氈設計，方便調整縮緊，EVA大底，輕量舒適，網布內裡提升舒適度，適合各種休閒場合穿搭，每雙349元。發文網友笑稱「恥度無上限」。

其他網友則留言「這雙鞋是賣信仰的....想加入護衛隊的各位機會來了」、「可以湊一套了」、「這設計師挺懶的」、「大全套欸」、「穿這個拖鞋要搭配之前的COSTCO帽T」、「路上也很多人的拖鞋上面大辣辣印著NIKE或ADIDAS，跟這個不也差不多？」

還有人留言「這好鬧」、「我要入手」、「穿上去信仰再加100分，穿這個進賣場就不用出示會員了吧？」、「買個幾雙放在玄關，辦公室或住家都像科克蘭分部了」、「夏天穿完這個超臭」。

好市多

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