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好市多又踩雷？新鞋上架被嫌「腳臭到尷尬」 內行人反大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多新上架一款機能涼鞋，引來網友負評。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
好市多新上架一款機能涼鞋，引來網友負評。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

好市多Costco）又出現「雷鞋」？繼日前一款厚底拖鞋被嫌「踩屎感、易絆倒」，近日上架的一款機能運動涼鞋，又被網友「反推」是穿了之後腳會爆臭的「鹹魚牌」，但隨後也有熱心網友提供解決方法。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」近日貼出一款新上架的男性機能運動涼鞋，售價1889元，主打快乾耐磨織帶設計。雖然是知名品牌，此貼文底下卻有不少網友給予負評，且原因相當一致，「遇水會臭，臭到進室內會尷尬喔」、「我以前穿超臭，謝謝惠顧」、「穿完腳巨臭」、「真的會腳臭，我買過兩雙的經驗」、「鹹魚牌，誰穿誰尷尬」、「不穿襪子真的會臭」。

好市多新上架的男性機能運動涼鞋被戲稱是「鹹魚牌」。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
好市多新上架的男性機能運動涼鞋被戲稱是「鹹魚牌」。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

不過也有網友肯定此品牌確實不錯，並點出「臭味」的來源和解方，「底Q彈好穿！一家人穿好幾年，織帶遇雨水、溪水後沖洗就不臭了」、「我可以拿來爬山，除了不能保護腳踝，鞋底比很多登山鞋都好。缺點就是大家講的，會臭。所以隔一陣子用洗衣精泡一兩個小時是必要的」、「常常沖水，就穿著直接沖，不用洗劑或刷，就不太會臭了」。還有人觀察出這款鞋的鞋面設計不易卡垢，「應該不會臭」。

另有網友推薦迪卡儂的涼鞋，指出只要一半的價錢、CP值高，但也有人認為鞋底不如好市多這款來得出色。

好市多 Costco

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