好市多小鮑魚「20顆賣197元」 網回頭想加購被秒殺搶光

日前有好市多會員於臉書社團推薦一款「磯煮鮑魚」，採用鮮嫩活鮑，主打清香甘醇的醬汁配上鮮嫩Ｑ彈的鮑魚，清爽而不膩口，且打開包裝就能食用，一盒20入原價470元，重量高達700克，近日因是即期品而降價至197元，平均一顆不到10元，被網友認為CP值超高。

好市多會員於臉書推薦一款「磯煮鮑魚」，採用精選鮮嫩活鮑，主打清香甘醇的醬汁配上鮮嫩Ｑ彈的鮑魚，清爽而不膩口。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說

網友在Costco好市多 商品經驗老實說發文分享嚐鮮文，表示這款「磯煮鮑魚」肉質鮮香無腥味，以本鰹魚醬油搭配台灣辣椒薑蒜醃製，加上清香甘醇醬汁搭配鮮嫩Q彈的鮑魚，開封後甘醇香味久久不散，「再搭配『普通炸醬麵』一起吃，整個都變得高級起來了。剩餘的醬汁留下來，煮個麵來涼拌，應該蠻適合的。」這名網友自稱是上午第一個發現的人，3分鐘後想回頭再多拿，卻馬上被秒殺搶光，「超後悔只拿了兩盒。」

吃貨們紛紛留言表示：「我覺得好吃耶，湯汁很像鹹蜆仔」、「醬汁真的很好吃」、「拿來做蒜螺肉應該不錯」、「這個…很好吃耶之前有買過一次、就再也沒看過了」不過對於此款商品，也有網友表示，「這應該是九孔吧」也有網友先前嚐鮮後勸退：「不會回購，不管多便宜、品質太差了」，但是也有網友說：「一顆10元，CP值高」、「雖然不優，但197可以買！」、「20顆才197元好划算！」、「一顆十元，有什麼好嫌？」、「沒吃過，但特價這個價格就算雷也可以嘗試。」