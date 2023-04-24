快訊

Gogoro成為台電救火隊 虛擬電廠整合民間電力開啟新商機

侯友宜剛返台 藍委傳發難逼宮黨中央 郭台銘陸海空戰齊發搶人

公股銀行成綠營禁臠！王鴻薇爆合庫AMC變蔡見興家族金庫「放款數十億給親友」

好市多小鮑魚「20顆賣197元」 網回頭想加購被秒殺搶光

聯合新聞網／ 綜合報導

日前有好市多會員於臉書社團推薦一款「磯煮鮑魚」，採用鮮嫩活鮑，主打清香甘醇的醬汁配上鮮嫩Ｑ彈的鮑魚，清爽而不膩口，且打開包裝就能食用，一盒20入原價470元，重量高達700克，近日因是即期品而降價至197元，平均一顆不到10元，被網友認為CP值超高。

好市多會員於臉書推薦一款「磯煮鮑魚」，採用精選鮮嫩活鮑，主打清香甘醇的醬汁配上鮮嫩Ｑ彈的鮑魚，清爽而不膩口。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說
好市多會員於臉書推薦一款「磯煮鮑魚」，採用精選鮮嫩活鮑，主打清香甘醇的醬汁配上鮮嫩Ｑ彈的鮑魚，清爽而不膩口。圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說

網友在Costco好市多 商品經驗老實說發文分享嚐鮮文，表示這款「磯煮鮑魚」肉質鮮香無腥味，以本鰹魚醬油搭配台灣辣椒薑蒜醃製，加上清香甘醇醬汁搭配鮮嫩Q彈的鮑魚，開封後甘醇香味久久不散，「再搭配『普通炸醬麵』一起吃，整個都變得高級起來了。剩餘的醬汁留下來，煮個麵來涼拌，應該蠻適合的。」這名網友自稱是上午第一個發現的人，3分鐘後想回頭再多拿，卻馬上被秒殺搶光，「超後悔只拿了兩盒。」

吃貨們紛紛留言表示：「我覺得好吃耶，湯汁很像鹹蜆仔」、「醬汁真的很好吃」、「拿來做蒜螺肉應該不錯」、「這個…很好吃耶之前有買過一次、就再也沒看過了」不過對於此款商品，也有網友表示，「這應該是九孔吧」也有網友先前嚐鮮後勸退：「不會回購，不管多便宜、品質太差了」，但是也有網友說：「一顆10元，CP值高」、「雖然不優，但197可以買！」、「20顆才197元好划算！」、「一顆十元，有什麼好嫌？」、「沒吃過，但特價這個價格就算雷也可以嘗試。」

好市多 Costco

相關新聞

好市多小鮑魚「20顆賣197元」 網回頭想加購被秒殺搶光

日前有好市多會員於臉書社團推薦一款「磯煮鮑魚」，採用精選鮮嫩活鮑，主打清香甘醇的醬汁配上鮮嫩Ｑ彈的鮑魚，清爽而不膩口，且打開包裝就能食用，是大宴小酌的上選料理。一盒20入原價470元，重量高達700克，近日因是即期品而降價至197元，平均一顆不到10元，CP值超高！

逛家樂福驚見手推車上多「1新設備」 網大讚貼心：老顧客福音

大賣場因商品種類齊全、選擇眾多，而成為許多民眾採買時的第一選擇。近日，一名網友到家樂福購物時，意外發現推車上多了「一支放大鏡」，貼心行徑也讓他忍不住大讚，許多網友看見後也紛紛留言表示，「家樂福的改善很有感...

好市多「踩屎感拖鞋」熱銷回歸 苦主刷一排反推：扭傷腳凶器

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，不時推出優惠活動，深受許多消費者喜愛。但近日，好市多推出一款被網友戲稱為「踩屎感厚底拖鞋」，就有曾經買過的網友反推，「底很硬、底太高，容易絆倒」，簡直是扭傷腳凶器。

他嫌麻煩問「茶葉蛋怎不先剝殼再煮？」網秒翻白眼：會變這食物

蛋價飆漲，連超商的茶葉蛋價格都連帶調漲。有網友好奇「為什麼不剝蛋殼再煮茶葉蛋？去超商買茶葉蛋回家還要剝殼，好麻煩」，其他人則無言回酸「那就是滷蛋啊，沒煮前剝殼就是蛋花湯，帶點智商發文好嗎？」

他霸氣單買一串全家霜淇淋甜筒 價格曝光網驚：好便宜

台灣超商數量多，服務內容越來越多元，就連商品也不斷推陳出新，以全家超商為例，霜淇淋就是相當受歡迎的產品之一，口味不斷推陳出新，獲得不少消費者的青睞。有網友就透露他被家人禁止再吃霜淇淋，沒想到他竟然直接跟超商買了餅乾杯，讓不少人看了都驚呼。

好市多這產品被批「太柴」！吃貨一面倒直呼超好吃 教「獨門配方」變美食

好市多近日新品連發，除了饕客最愛的牛肉捲重磅回歸，還推出了「哈味滿滿」的哈密瓜口味的鮮奶油蛋糕、辻利茶舗抹茶雪糕、草莓蜜橘千層蛋糕等新品。其中販賣一段時日的「松露菌香菇雞胸肉」主打慢煮國產雞肉，軟嫩美味、營養豐富，再度吸引吃貨們前往購買。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦