好市多「踩屎感拖鞋」熱銷回歸 苦主刷一排反推：扭傷腳凶器

美式賣場好市多商品琳瑯滿目，不時推出優惠活動，深受許多消費者喜愛。但近日，好市多推出一款被網友戲稱為「踩屎感厚底拖鞋」，就有曾經買過的網友反推，「底很硬、底太高，容易絆倒」，簡直是扭傷腳凶器。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，一款要價309元的厚底拖鞋，共推出3種顏色，先前剛推出時大獲好評，上架隨即銷售一空，但如今再度推出，卻引來許多買過的網友們紛紛反推。

文章曝光，許多網友們表示，「暗夜兇器之一，每次半夜起來上廁所踩到這雙，都差點見上帝」、「這個拖鞋會吃腳，真的不建議穿欸，下雨天看過路人滑倒，鞋子滑到腳踝超恐怖」、「穿的時候很容易踢到跌倒，家有老小請注意」、「很硬，試穿之後直接放回去」、「這不是傳說中的吃腳神器嗎？」。

不過仍有網友們力挺，「我是當室內拖穿，超好穿柔軟但不會太軟」、「覺得超好穿耶～已敗2雙，穿2週了」、「我個人愛厚底的，蠻包覆的我當室內拖用」、「大家都說不好穿，可是我昨天去汐止店剩不到20雙，黑色連一雙都沒有」。