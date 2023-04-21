他嫌麻煩問「茶葉蛋怎不先剝殼再煮？」網秒翻白眼：會變這食物

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問茶葉蛋為何不先剝殼再煮。圖／聯合報系資料照片
網友詢問茶葉蛋為何不先剝殼再煮。圖／聯合報系資料照片

蛋價飆漲，連超商的茶葉蛋價格都連帶調漲。有網友好奇「為什麼不剝蛋殼再煮茶葉蛋？去超商買茶葉蛋回家還要剝殼，好麻煩」，其他人則無言回酸「那就是滷蛋啊，沒煮前剝殼就是蛋花湯，帶點智商發文好嗎？」

一名網友在PTT發文表示，「為什麼不剝蛋殼再煮茶葉蛋？就是每次去超商買茶葉蛋，都要回家自己剝殼，為什麼店員不先剝再煮啊？這樣客人回家可以直接吃，買的人應該會更多吧？」

其他網友則留言「有些人有潔癖，覺得蛋殼剝掉很髒不敢買」、「蛋白不一定能完整抱住蛋黃，如果蛋黃露出，滷會沙沙的」、「先剝再煮，蛋花湯喔？」、「超商店員已經夠忙了還要剝殼」。

不少人無奈留言「那就是滷蛋啊」、「茶葉滷蛋」、「先剝再煮就是蛋花湯啦」、「生蛋你撥給我看？茶葉蛋是生蛋直接下去煮」、「茶葉蛋就是要有殼才完整」、「這篇有點好笑」、「帶點智商發文」、「生蛋要怎麼先剝殼？」你要不要聽聽看你在講什麼」。

茶葉蛋 PTT 蛋殼

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