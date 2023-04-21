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他霸氣單買一串全家霜淇淋甜筒 價格曝光網驚：好便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在全家超商買了一串霜淇淋的甜筒，引起不少人驚呼。 圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享
原PO在全家超商買了一串霜淇淋的甜筒，引起不少人驚呼。 圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享

台灣超商數量多，服務內容越來越多元，就連商品也不斷推陳出新，以全家超商為例，霜淇淋就是相當受歡迎的產品之一，口味不斷推陳出新，獲得不少消費者的青睞。有網友就透露他被家人禁止再吃霜淇淋，沒想到他竟然直接跟超商買了餅乾杯，讓不少人看了都驚呼。

這名網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」發文表示，因為自己很喜歡吃超商的霜淇淋，甚至已經到了沉迷的地步，讓家人不得不禁止他再吃，沒想到原PO乾脆直接跟全家超商買了兩串霜淇淋的餅乾杯，一串17至18個售價99元，讓他霸氣地說「我買下面的餅乾可以了吧」。

貼文引起鄉民們熱議，「原來甜筒可以買喔？」、「原來可以這樣買？小孩很愛這餅乾」、「哇！整串的欸」、「一串99很可以耶」、「可以買整桶的冰淇淋挖一球上去，一定很好吃」、「竟然可以買，我吃冰就是為了餅乾啊」、「全家無極限」、「可以去全家問看看還有沒有餅乾，買過好幾次了」、「買甜筒沒有冰淇淋有啥意思呢」、「可以填雞肉沙拉」。

據《三立新聞網》報導，全家公關表示，Fami脆皮筒的主要銷售方式是搭配霜淇淋販售，會視每一家店舖的庫存數量來評估是否單獨銷售，17個售價99元。

全家便利商店 霜淇淋

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