霜淇淋吃好爽！全家店員「1句話」豪擠8圈半 網驚：淡水老街打過工

近日全家超商推出新口味霜淇淋，再搭配促銷活動，引起不少關注。近日一位網友購買霜淇淋時，店員主動問了一句「要不要大支的」，幸運地獲得一支巨無霸霜淇淋，開心到直呼「此生無憾了」。

一位網友在《全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區》發文歡呼「今天終於我也圓夢了」，表示常在社團中看到其他人PO出霜淇淋照，令他心生羨慕，日前也到全家超商利用電子商品兌換券換了一支霜淇淋。

原PO表示，店員在製作前主動問他「要不要大支的」，結果就獲得一支超華麗的巨無霸霜淇淋，數一數，足足繞了8圈半，讓他開心到直說「此生無憾了」。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「哇！8圈半」、「神技」、「好羨慕遇到這種天使店員…」、「遇到這種樂衷挑戰高度的店員真棒」、「這個是買一送一，裝成一支的概念嗎？」、「這個吃完…飽到明天吧」、「別人PO的照片總是不會讓我失望」、「店員是不是在淡水老街打過工」。

還有自稱超商店員者留言，「我也很想擠超大支的冰淇淋給客人，可是稍微大一點就會被主管跟同事靠夭」、「如果店裡沒大人，我應該也會這樣擠」。

民眾買霜淇淋常PO照比高比胖，也有人質疑自己每次買到的看起來都特別小，去信全家客服反應，到底擠多少圈才是標準呢？根據《NOWnews》報導，全家霜淇淋標準是「3圈半」，擠法分兩種，「餅乾填滿算1圈」、或直接擠在餅乾上「3圈半」，若以重量計就是「110克」。