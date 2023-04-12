她見全家超商1景象「超越小7了」 內行人揭真相

台灣四大超商中，統一和全家最常被拿來做比較，不論是服務內容、熱食、冰品等都是討論話題，有女網友昨天（11日）在全家超商看到一個景象，讓她驚訝地拍下照片並且PO網，還開玩笑地說「全家超越小7了」。

從原PO在Dcard貼出的照片看到，某一間全家超商店內擺放了一個小桌子，上面放了一個小瓦斯爐和鍋子，旁邊再擺放數個小杯子，原來這是提供試吃服務。服務人員再從鍋子裡頭舀了試吃品放到小杯子中，然後再端給進店消費的客人試吃，原PO看了相當訝異，並且說「居然在店裡現場炒飯給客人試吃，便利商店越來越便利了」。

原PO在全家超商看到試吃活動。 圖擷自Dcard

照片引來眾人熱議，「以後可以要求店員炒菜，不要只會微波」、「早就走在711前面，何來超越之說」、「霜淇淋就贏了」、「711要超越就靠思樂冰復活了」、「以後便利商店開的跟大賣場一樣大間我都不意外了」、「全家的東西份量都更多也更好吃」、「不得不承認全家早就走在很前面了」、「放過超商店員」、「看狀況吧，也有小七現場氣炸雞塊跟熬煮雞湯來試吃的」、「微波食品7-11比全家好吃太多囉」。

不過也有網友解釋並非店員身兼數職，「那個是商品的廠商來推銷的」、「那是店鋪推Fami煮煮的試吃啦，第二張穿西裝那個是公司的營業擔當來輔助店鋪推動試吃」、「這公司派的推銷喔，只會推一小段時間，給客人試產品而已」、「那個是廠商喔，店員真的沒有這麼閒」。