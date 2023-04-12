好市多神級冰淇淋「橘色惡魔」回來了！網喊囤貨 有人看價格想抵制

近來氣溫愈來愈高，逐步有夏日腳步的氣息，有網友就發現美式大賣場好市多上架一款「橘色惡魔」，連底下留言都勸告說千萬不要買，這很恐怖，「一不小心就吃掉一盒了」，根本不敢整盒拿著吃。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片直呼「終於等到它出現了」立即引起大家熱議。只見貨架上一整排是橘色的盒子「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」，一大盒2公升的包裝售價為235元。

有網友留言透露，這款橘色包裝的好像要接近夏天才有，冬天又不見了，「我也等這個等很久了」、「中和剛剛有看到」、「南屯有，昨天才買一盒」、「近期開始看到工作人員準備上架了」，但也人說前幾天要去中壢店買，管它什麼顏色都沒有。

其他人也留言表示，「可以加紅豆湯，超好吃也不甜剛剛好」、「這個加到咖啡裡面好喝」、「這個好吃，還有蜂蜜」、「好吃到剁手手的冰淇淋又來了」、「橘色是蟻族的聖物吧」、「如果有自已煮紅茶的，可以加這個，不用再放糖」、「藍色比較耐吃，這個太甜了，可能小朋友會比較容易愛上。」

不過更有人認為價格實在漲太多，「好難過！189變235，漲幅25%」、「可以抵制不買，全民力量大」、「通膨好嚴重喔，這價錢我不行了」，還有人直言以為自己記錯價格，深深感受到價格上漲得很誇張。