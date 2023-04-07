快訊

搭捷運可以「露臉」了 4月17日起公共運輸免強制戴口罩

前員工爆料！特斯拉「車載鏡頭影片」大量外流 車主全裸影片瘋傳

我家還有！「大紅鴛鴦盆」悠遊卡超復古 釣出一票人童年回憶

聯合新聞網／ 綜合報導
「懷舊系造型悠遊卡－大紅鴛鴦盆」引發網友共鳴。圖擷自臉書
「懷舊系造型悠遊卡－大紅鴛鴦盆」引發網友共鳴。圖擷自臉書

悠遊卡公司經常推出各式各樣造型的悠遊卡，其中不少特殊造型相當吸睛，網友分享近日推出的「大紅鴛鴦盆」悠遊卡，讓他回憶起當年洗澡的情境，直呼「買一個回憶」。

一名網友在臉書社團全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區發文分享「懷舊系造型悠遊卡－大紅鴛鴦盆」，售價290元、販售通路7-11、全家。

他表示，「悠遊卡真的無極限，滿滿的復古懷舊風情，還記得以前小孩的時候都用這個洗澡，真的是買一個回憶的東西」。

其他網友則留言「我女兒現在也是用這個洗」、「我2個小孩都是用這種來洗澡」、「好復古喔」、「居然有這個」、「很可愛欸」、「我家也有這圖案大小各一還在服役中」、「好像可以買」、「這個讚」、「我兒子以前洗澡用的」、「我家還在用這個臉盆」。

悠遊卡 7-11 超商 便利商店

延伸閱讀

「品冠旅遊」搞丟護照！一家4口連假花15萬出國卡關 慘被丟包小港機場

返鄉探視…毒姑找碴「妳不回台誰掃墓？」 超辣小嬸回嗆「1句」完勝

女租客照三餐問候尬聊 還好奇私生活嚇壞菜鳥房東

花120元買一盒水煮章魚 份量少到讓他無言「我被當盤子？」

相關新聞

我家還有！「大紅鴛鴦盆」悠遊卡超復古 釣出一票人童年回憶

悠遊卡公司經常推出各式各樣造型的悠遊卡，其中不少特殊造型相當吸睛，網友分享近日推出的「大紅鴛鴦盆」悠遊卡，讓他回憶起當年洗澡的情境，直呼「買一個回憶」。

爭鮮「隱藏菜單」30元吃到3種品項 員工曝最好買時段

迴轉壽司連鎖店爭鮮有各種壽司品項，有網友近日用餐時發現隱藏菜單「鮭魚沙拉豆皮」，就是豆皮壽司上鋪滿鮭魚及魚卵，價格只要30元。有爭鮮員工說明，一般的門市就能買到，但因為製作過程比較麻煩，所以平日較空閒的時段更有可能吃到。

好市多上架1洗面乳掀話題 網友大讚：在日本超紅！馬上來囤

美式賣場「好市多」常常販售許多物美價廉的商品，以及不少爆紅款產品，每次推出總能吸引大批的顧客購買，日前有網友看到好市多販售一款「洗面乳」，驚呼「日本洗面乳竟然有在這裡販售！這款洗面乳我之前去日本玩，覺得超好用！立刻囤貨3組」。

美到哭！好市多「骨灰罈紅茶」換裝 會員驚豔：想把自己裝進去

好市多「骨灰罈紅茶」又有新款了！有著「百變紅茶」稱號的好市多NEW ENGLISH英國早餐茶，繼經典Tiffany藍、藍紫、深紅等包裝後，再推出一款粉嫩櫻花系包裝，讓網友驚豔不已，笑說「這骨灰罈也太美了！想用這個把自己裝進去」。

他好奇「超商飲料為何不太漲價」？知情人士揭關鍵原因：成本超低

許多上班族都面臨萬物齊漲唯獨薪水不漲的窘境，有民眾發現，有些手搖飲品牌販售的珍珠奶茶，一杯價格都快要破百元，然而超商貨架上的鋁箔裝、紙盒裝飲料，價格依舊還算便宜，有些鋁箔包的飲料只需10元就買得到，因此很好奇原因是什麼？貼文一出引發熱議。

他辦好市多卡怨「為何給我這種的？」 內行人羨慕：財力雄厚

美式賣場好市多採會員付費制，民眾申辦會員後才能憑卡入場消費，不過有網友在臉書透露自己只是想申辦一般的好市多卡，但收到的卡片卻不是他一開始申辦的樣式，讓他PO網抱怨「為什麼給我這種的？」不過有內行人一眼就認出要辦這張卡的門檻，得要年收入200萬以上才能辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦