我家還有！「大紅鴛鴦盆」悠遊卡超復古 釣出一票人童年回憶

悠遊卡公司經常推出各式各樣造型的悠遊卡，其中不少特殊造型相當吸睛，網友分享近日推出的「大紅鴛鴦盆」悠遊卡，讓他回憶起當年洗澡的情境，直呼「買一個回憶」。

一名網友在臉書社團全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區發文分享「懷舊系造型悠遊卡－大紅鴛鴦盆」，售價290元、販售通路7-11、全家。

他表示，「悠遊卡真的無極限，滿滿的復古懷舊風情，還記得以前小孩的時候都用這個洗澡，真的是買一個回憶的東西」。

其他網友則留言「我女兒現在也是用這個洗」、「我2個小孩都是用這種來洗澡」、「好復古喔」、「居然有這個」、「很可愛欸」、「我家也有這圖案大小各一還在服役中」、「好像可以買」、「這個讚」、「我兒子以前洗澡用的」、「我家還在用這個臉盆」。