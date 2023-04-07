爭鮮「隱藏菜單」30元吃到3種品項 員工曝最好買時段

迴轉壽司連鎖店爭鮮有各種壽司品項，有網友近日用餐時發現隱藏菜單「鮭魚沙拉豆皮」，就是豆皮壽司上鋪滿鮭魚及魚卵，價格只要30元。有爭鮮員工說明，一般的門市就能買到，但因為製作過程比較麻煩，所以平日較空閒的時段更有可能吃到。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「今天吃爭鮮的時候，偶然發現有個隱藏版的壽司，要跟店員說才會有，豆皮壽司上面鋪滿鮭魚、魚卵，只要30元，有沒有人可以分享其他種類的隱藏版壽司？」

網友分享爭鮮隱藏菜單。圖擷自Dcard

有爭鮮店員說明，「這個我們叫鮭魚沙拉，就是用切鮭魚生魚片的角料+蝦卵做成的，一般的門市就有囉，但因為製作比較麻煩，所以平日比較有機會買得到，個人是覺得cp值滿高的，豆皮飯量是兩倍，而且還有鮭魚」。

還有店員留言「之前店裡常常有一個阿姨每次來都會點，我們都叫鮭拉豆」、「員工路過，鮭拉豆，但是不是每次都有，要看有沒有多的時間用」、「看店有沒有燙鮭魚，可以詢問一下今天有沒有鮭拉」。

其他網友則留言「鮭魚沙拉（豆皮）或（軍艦）有兩款 皆為隱藏版」、「這個吃過，還吃過豆皮壽司放海帶絲、玉米沙拉」、「我上次在爭鮮吃到一個菜單沒有的，好像是魚卵加馬鈴薯沙拉的軍艦，超好吃」。