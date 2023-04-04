好市多上架1洗面乳掀話題 網友大讚：在日本超紅！馬上來囤

美式賣場「好市多」常常販售許多物美價廉的商品，以及不少爆紅款產品，每次推出總能吸引大批的顧客購買，日前有網友看到好市多販售一款「洗面乳」，驚呼「日本洗面乳竟然有在這裡販售！這款洗面乳我之前去日本玩，覺得超好用！立刻囤貨3組」。

一位女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出洗面乳照片，指出自己之前去日本玩，在當地藥妝店失心瘋爆買，結果意外發現「這款洗面乳太好用，搓揉出來的泡沫很細緻，洗完臉也不會乾澀，毛孔真的有洗淨的感覺」，讓她直呼「當時媽媽跟妹妹也很喜歡，後悔只買一條來讓三個人用，使用1個月就快用完了，沒想到好市多竟然有賣！立刻買個3組回家囤貨，這樣大家就不用搶了！」

從照片可看出，好市多販售的這款洗面乳是130克、2入，售價439元，平均一件約220元。文章曝光後，網友驚呼「好市多竟然有賣！每間分店都有嗎？」、「謝謝推薦，我正在找好用的洗面乳」、「我也跟代購買貴了，我要趕快去好市多買一組便宜的，來平衡我花的錢」。

有內行人回應「內湖店有，這是最近剛上市的新品」，還有人指出「這個是酵素洗顏粉，變成乳狀質地，在日本很紅，非常建議大家入手」、「這支12月在日本買大約150元台幣，我帶了6支回來」。