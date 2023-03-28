快訊

馬英九赴南京總統府參觀 大批民眾爭睹驚呼：比電視裡的好看！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沖繩伴手禮見一層「白白薄霧」 他進超商發現真相傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友收到朋友送的沖繩伴手禮，卻發現是在台灣的超商購入。 路透
一名網友收到朋友送的沖繩伴手禮，卻發現是在台灣的超商購入。 路透

多數人出國旅遊都會順手買伴手禮分送親友，但若是回國後才買，是否誠意打了折扣？一名網友開車送要飛沖繩的朋友去機場後，開玩笑討伴手禮，後來收到的卻是撕掉台灣超商標籤的日本零食，讓他相當傻眼，直呼以後不知該如何面對對方了。

「沒有買到伴手禮也沒關係啊…」這名網友在「Dcard發文，提到數周前一個要去沖繩玩的朋友，請他幫忙開車載到機場，他直接點頭答應，只有在朋友下車前開玩笑說道：「我早起開車載你出去爽，回來要記得帶點伴手禮。」

朋友回國後，他們相約吃飯，真的收到了對方送的幾包餅乾，但發文者後來在7-11發現一模一樣的商品。他原本還想虧朋友買到台灣就有的東西，但回家仔細一看，才發現餅乾盒子背面出現的一層「白白薄霧」，其實是被撕掉的中文標籤，讓他大為傻眼。

網友發現伴手禮背面有一層「白白薄霧」，後來才知道是被撕掉的中文標籤。 圖擷自Dcard
網友發現伴手禮背面有一層「白白薄霧」，後來才知道是被撕掉的中文標籤。 圖擷自Dcard

「就算是在機場免稅店敷衍買個白色戀人、巧克力都可以，或是誠實跟我講忘記買伴手禮，我也不會怎麼樣」，他不解對方為何要這樣，並失望感嘆「以後不知道怎麼面對他了」。

其他網友對於這種太容易被發現的情況也多半難以接受，「小7現在外國零食是滿多的，但是拿來當伴手禮還是第一次看到」、「買711超容易發現的啊」、「就老老實實說沒買你的，請吃個飯不就解決了嗎」。

不過也有人幫忙緩頰，「可能真的把你的話當開玩笑…後來約吃飯空手又覺得尷尬，所以才臨時買餅乾」、「但如果一樣的東西，台灣買還比較貴」、「正面去想他寧可買超商的盤子伴手禮也要還你一個人情吧」。

沖繩 伴手禮 Dcard

延伸閱讀

哪種日本美食「實際吃會夢碎」？台人齊指2物：怎麼吃怎麼噁

出國旅遊首選日本還是韓國？ 網友戰翻天：看同事去哪就知道

網紅赴沖繩「機車違停吃罰單」崩潰喊太荒謬！ 網怒嗆：被罰活該

日本搭飛機他忘做「這件事」3400元飛了 引網友共鳴：好心痛

相關新聞

沖繩伴手禮見一層「白白薄霧」 他進超商發現真相傻眼了

多數人出國旅遊都會順手買伴手禮分送親友，但若是回國後才買，是否誠意打了折扣？一名網友開車送要飛沖繩的朋友去機場後，開玩笑討伴手禮，後來收到的卻是撕掉台灣超商標籤的日本零食，讓他相當傻眼，直呼以後不知該

乾式熟成？好市多豬肉片長「藥瘤」超驚悚 網群罵：快拿去退貨

豬肉是台灣飲食很重要的肉類以及蛋白質來源之一。日前有一名網友表示，在美式賣場購入一盒豬肉片，卻發現肉片上有「米色」粗糙的瘤狀物，發文提醒網友購買時「要小心檢查」，內行網友指出，那是豬隻打疫苗留下的「藥瘤」，建議別吃，快拿去退貨。

都誰在買？好市多26萬98吋電視擔心釀悲劇 網劃重點：問題是價格

美式賣場好市多（Costco）商品眾多，從民生日用品至3C家電都有賣，且物美價廉深受民眾喜愛。但是近日卻有一名網友好奇發文問，好市多有一款超大尺寸的TCL98吋4K高畫質電視，售價近26萬元，「都誰在買？」，引發網友熱議。

曖昧升溫！超神奇露營必備「脫單神器」 他隨手攜帶意外被網友狂讚：直接被暖到

許多人都會趁著好天氣，在週末和連假假期規劃與家人好友出遊，其中露營也成為不少民眾的首選，近日有網友在臉書社團發文，透露和好友去露營時順手帶了「一盒小物」，沒想到不僅受到大家歡迎，甚至在曖昧對象面前留下好印象，讓不少網友驚呼是「山裡必備的脫單神器」。

她買好市多好物3年才用光 網讚：大捲用10年

有網友近期分享在好市多購買的好物，她表示，自己買了這捲保鮮膜，用了3年多才用完，貼文一出後，立刻吸引大批網友討論，有人分享，自己用了10年以上都用不完，更有人透露，這捲保鮮膜大捲的足足快一公里長，用10年才有可能用完。

他看出超商義大利麵包裝「隱藏玄機」 網笑：長知識了

便利商店販售品項眾多，為吸引消費青睞，產品包裝也都是經過精心設計的。有網友觀察到超商販賣的義大利麵，不同的包裝、顏色具有不同的含意，方便民眾不必走近冰櫃，「遠遠的看就大概知道剩什麼口味了」，非常方便，還建議只要看到「這顏色」貼著「i珍食」標籤，直接拿就對了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦