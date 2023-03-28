沖繩伴手禮見一層「白白薄霧」 他進超商發現真相傻眼了

多數人出國旅遊都會順手買伴手禮分送親友，但若是回國後才買，是否誠意打了折扣？一名網友開車送要飛沖繩的朋友去機場後，開玩笑討伴手禮，後來收到的卻是撕掉台灣超商標籤的日本零食，讓他相當傻眼，直呼以後不知該如何面對對方了。

「沒有買到伴手禮也沒關係啊…」這名網友在「Dcard」發文，提到數周前一個要去沖繩玩的朋友，請他幫忙開車載到機場，他直接點頭答應，只有在朋友下車前開玩笑說道：「我早起開車載你出去爽，回來要記得帶點伴手禮。」

朋友回國後，他們相約吃飯，真的收到了對方送的幾包餅乾，但發文者後來在7-11發現一模一樣的商品。他原本還想虧朋友買到台灣就有的東西，但回家仔細一看，才發現餅乾盒子背面出現的一層「白白薄霧」，其實是被撕掉的中文標籤，讓他大為傻眼。

網友發現伴手禮背面有一層「白白薄霧」，後來才知道是被撕掉的中文標籤。 圖擷自Dcard

「就算是在機場免稅店敷衍買個白色戀人、巧克力都可以，或是誠實跟我講忘記買伴手禮，我也不會怎麼樣」，他不解對方為何要這樣，並失望感嘆「以後不知道怎麼面對他了」。

其他網友對於這種太容易被發現的情況也多半難以接受，「小7現在外國零食是滿多的，但是拿來當伴手禮還是第一次看到」、「買711超容易發現的啊」、「就老老實實說沒買你的，請吃個飯不就解決了嗎」。

不過也有人幫忙緩頰，「可能真的把你的話當開玩笑…後來約吃飯空手又覺得尷尬，所以才臨時買餅乾」、「但如果一樣的東西，台灣買還比較貴」、「正面去想他寧可買超商的盤子伴手禮也要還你一個人情吧」。