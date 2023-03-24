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他看出超商義大利麵包裝「隱藏玄機」 網笑：長知識了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友發文，分享自行觀察出的超商義大利麵包裝分類隱藏規則，想買最新主打口味，就要選黑色圓盤包裝。圖擷自《Dcard閒聊板》
一位網友發文，分享自行觀察出的超商義大利麵包裝分類隱藏規則，想買最新主打口味，就要選黑色圓盤包裝。圖擷自《Dcard閒聊板》

便利商店販售品項眾多，為吸引消費青睞，產品包裝也都是經過精心設計的。有網友觀察到超商販賣的義大利麵，不同的包裝、顏色具有不同的含意，方便民眾不必走近冰櫃，「遠遠的看就大概知道剩什麼口味了」，非常方便，還建議只要看到「這顏色」貼著「i珍食」標籤，直接拿就對了。

一位網友在《Dcard閒聊板》以「意外發現超商包裝分類的秘密」為題發文寫道，晚餐想隨便吃就好，就和朋友一起到超商看看有什麼東西買，在選擇時聽到朋友說「怎麼義大利麵包裝有這麼多種？」原PO看了一下，心想「對欸！全部用同一種不是比較方便，也比較省成本嗎？」

對於這個疑問，原PO說回去有上網查了一下，但查不到相關資訊，後來爬了一堆文章後，自己推理出一個大概的原因跟規律，「目前正確率蠻高的給大家參考」。

原PO表示，超商義大利麵的包裝盒分為圓形和長方形兩種，而圓形又分為黑色、粉色兩種顏色。他分析表示，主打的新品及聯名款式會使用「黑色圓盤」，「粉色圓盤」則專供生義大利麵系列使用，另一款「長形白盒」使用在肉醬、青醬、白醬、蒜香等基本口味，所以下次「遠遠的看就大概知道剩什麼口味了」，還建議大家「看到有黑色的貼i珍食拿就對了」。

貼文曝光，有網友笑回「好像有點無用，又有點有用的知識」、「奇怪的知識增加了」、「這不是逛過一次就應該可以分出來的東西嗎」、「這也能研究」、「我知道透明盒都是冷盤的，涼麵、沙拉、冷麵」。

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