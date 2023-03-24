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最大獎獨賺6.6萬！她花25元超商買飲料中獎 網驚：都喝完直接丟欸

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友在超商買了一瓶25元的飲料，抽中「LINE POINTS 500點」獎項，等同中了500元現金。圖擷自《7-11全家各超商新品資訊共享》
一位女網友在超商買了一瓶25元的飲料，抽中「LINE POINTS 500點」獎項，等同中了500元現金。圖擷自《7-11全家各超商新品資訊共享》

許多廠商會不定期舉辦抽獎活動，增加商品銷售量，一位女網友到超商幫同事買飲料，打開新鮮屋瓶口，發現抽中LINE POINTS 500點，開心大喊「媽！我中獎啦！」。故事曝光，眾人才驚覺有抽獎活動，「天啊，我都插吸管，喝完直接丟欸」。

一位女網友在臉書社團《7-11全家各超商新品資訊共享》發文寫道，日前回辦公室前幫同事到超商買飲料，吃完飯就先開了自己的「純喫茶」綠茶喝，拉開新鮮屋的瓶口時，發現上頭寫著「LINE POINTS 500點」，特別去問了店員這是什麼意思，才知飲料廠商有辦抽獎活動，她中了LP500點，等同現金500元。

原PO表示，之前為了參加飲料抽獎，每天照三餐喝「光X」的奶茶快一個月，結果是集滿了一堆銘謝惠顧，半年都不敢再碰奶茶，沒想到這次竟然中了500元，雖然獎項不是很大，比起花400元買威力彩像丟到水裡無影無蹤，這瓶25元的飲料報酬率真的是高太多了，而且還可以上網登錄發票再抽獎，真的讓人開心。

貼文曝光，許多人才驚覺「純喫茶」有抽獎活動，「每天都一瓶…直接丟…X」、「天啊，我都插吸管，喝完直接丟欸」、「從來沒開過這樣喝，還一直丟」、「難怪我去超商買早餐，看有人在掃貨」、「我去翻垃圾桶」，大家也紛紛恭喜原PO，「沒人中過！ 第一次看到有中的。真是太幸運」、「原來真的會中獎！」、「我都槓龜」、「從今天開始拚命喝」。

根據《純喫茶》臉書專頁公告，此次「開盒淘金傳說」雙重抽獎活動，第一重「開盒抽獎金」，包含頭獎66,666現金一名、一獎LINE Points 500點、二獎LINE Points 150點等超過5,000個中獎機會，上網登錄發票還可以再抽現金，活動時間為112年3月8日到4月4日，登錄發票時間至4月10日午夜截止。

超商

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