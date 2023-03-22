好市多「露營神器」半價優惠 內行人曝缺點秒滅火：千萬別買

台灣近年來露營風潮崛起，不少人會自備露營用具和朋友相約去露營，樂趣十足。美式賣場好市多最近推出一款「露營料理神器」，且價格還是網路的半價，令喜愛露營的網友相當心動，引起網友們的熱烈討論。

一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在逛好市多時看到新商品，露營料理神器「雙口卡式爐」，擁有熄火即斷瓦斯的安全裝置，使用電壓點火方式還有擋風蓋設計，重量約7.8公斤，日本製，最重要的是價格幾乎是網路的半價，令他相當心動，不過有內行網友則點出「缺點」，勸退不少露營迷。

網友紛紛表示，「該來下手」、「神物來了」、「這感覺很厲害欸！」、「這個露營感覺很好煮喔」、「這個屬於露營夢幻配備了吧」、「這個好像不錯」、「看起來就很厲害」、「哇，可以露營兼當DJ了（誤）」。

有內行網友指出，雙口爐的缺點，「既然是老實說…兩個單口比較便宜，更有彈性，鍋子太大的時候不會擠，兩個廚師出菜更快，這爐快8kg也不是很輕，如果一邊壞了，你要帶一個8kg的單口爐！整體小於部份，除了能看還真的想不出要買的理由」、「這要價4xxx，不如直接買兩個單口，還不到一半價」、「雙口爐不好用～千萬不要買」、「用過雙口爐後，覺得還是兩個單獨爐比較好」、「雙口的缺點就是鍋具不能太大，不然會打架」、「買兩個4.1（KW）單口，好收納好清洗，真的在煮的時候，不會想要把火爐靠那麼近」、「太大台，露營不好帶」。