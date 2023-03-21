為買特價雞腿衝好市多！她見牆上整修公告怒：好歹通知會員吧

美式賣場好市多會不定期推出商品特價，有消費者為了購買特價的大雞腿，特地跑到好市多中和店，到場才發現店內貼著「熟食部整修」公告，讓他氣得直呼「好歹在網路上公告一下吧」。其他網友也無奈表示，「還沒習慣嗎？特價的東西買不到就是好市多日常」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「大雞腿特價期間，好市多中和店熟食部暫停營業？好歹也公告一下吧？我特地為雞腿而來欸」。

網友不滿表示，好市多應通知會員整修事宜，避免白跑。圖擷自臉書

其他網友則留言「還沒習慣嗎？特價的東西買不到就是好事多日常，我昨天中和沒得買，跑去新莊店也是賣完了」、「這個是分店的問題，我以前也跟好市多的客服反應過，你一家大型連鎖公司，分店有任何狀況，官網、APP 上都不會有任何的資訊，商品就算了，店內設施、活動、限制等有突發性的狀況，消費者很多是到了現場才知道，不爽是一定的」。

不過仍有網友護航「照片那張不是公告嗎？」、「公告在哪才算公告？版友3/11也有分享」、「不常爬文怪誰，不然臉書、ig、巴哈姆特、遊戲基地、ptt這些論壇是用來做啥的」。

護航網友的言論引起發文網友不滿，怒嗆「版友？那是什麼好市多官方網站嗎？好市多會員的我，是從好市多發行的DM、線上購物網站知道優惠活動，在網站上註明賣場整修很難嗎？」另也有網友聲援「檢討受害者是吧？」、「好市多不官方公告竟然也有人護航？這種早就規劃好的整修，好市多本來就應該告知會員」。