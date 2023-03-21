快訊

獨／令人意外！挑戰洪孟楷 陳偉杰證實將參加國民黨立委初選

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為買特價雞腿衝好市多！她見牆上整修公告怒：好歹通知會員吧

聯合新聞網／ 綜合報導
有消費者為了購買特價的大雞腿，特地跑到好市多中和店，到場才發現店內貼著「熟食部整修」公告。（本報資料照片）
有消費者為了購買特價的大雞腿，特地跑到好市多中和店，到場才發現店內貼著「熟食部整修」公告。（本報資料照片）

美式賣場好市多會不定期推出商品特價，有消費者為了購買特價的大雞腿，特地跑到好市多中和店，到場才發現店內貼著「熟食部整修」公告，讓他氣得直呼「好歹在網路上公告一下吧」。其他網友也無奈表示，「還沒習慣嗎？特價的東西買不到就是好市多日常」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「大雞腿特價期間，好市多中和店熟食部暫停營業？好歹也公告一下吧？我特地為雞腿而來欸」。

網友不滿表示，好市多應通知會員整修事宜，避免白跑。圖擷自臉書
網友不滿表示，好市多應通知會員整修事宜，避免白跑。圖擷自臉書

其他網友則留言「還沒習慣嗎？特價的東西買不到就是好事多日常，我昨天中和沒得買，跑去新莊店也是賣完了」、「這個是分店的問題，我以前也跟好市多的客服反應過，你一家大型連鎖公司，分店有任何狀況，官網、APP 上都不會有任何的資訊，商品就算了，店內設施、活動、限制等有突發性的狀況，消費者很多是到了現場才知道，不爽是一定的」。

不過仍有網友護航「照片那張不是公告嗎？」、「公告在哪才算公告？版友3/11也有分享」、「不常爬文怪誰，不然臉書、ig、巴哈姆特、遊戲基地、ptt這些論壇是用來做啥的」。

護航網友的言論引起發文網友不滿，怒嗆「版友？那是什麼好市多官方網站嗎？好市多會員的我，是從好市多發行的DM、線上購物網站知道優惠活動，在網站上註明賣場整修很難嗎？」另也有網友聲援「檢討受害者是吧？」、「好市多不官方公告竟然也有人護航？這種早就規劃好的整修，好市多本來就應該告知會員」。

好市多 Costco 雞腿

延伸閱讀

星宇簽約洛杉磯球隊⋯台灣球迷哭問怎沒湖人隊？張國煒親解答

人妻被當肥羊宰！交屋才驚覺「買貴50萬」 內行揭房仲過招要這樣喊價

影／嚇！氣象女主播才剛開播 下秒「翻白眼」暈倒摔下主播台

老公在女兒婚禮宣布「有驚喜」 人妻一看竟是公開她偷情畫面

相關新聞

CP值破表！全家買主食加購「超大雞腿僅30元」 網嗨：超划算

民以食為天，日前有網友分享，部分全家推出「SOHOT炎選」系列，購買主食加購烤雞腿只要30元，直呼「超大一隻，真的優質，CP質超高」，對此許多網友也認同真的「好划算」。

為買特價雞腿衝好市多！她見牆上整修公告怒：好歹通知會員吧

美式賣場好市多會不定期推出商品特價，有消費者為了購買特價的大雞腿，特地跑到好市多中和店，到場才發現店內貼著「熟食部整修」公告，讓他氣得直呼「好歹在網路上公告一下吧」。其他網友也無奈表示，「還沒習慣嗎？特價的東西買不到就是好事多日常」。

油頭女「把自己當盤子」狂推好市多洗髮精 網一看嚇壞：認真的嗎？

油性頭皮的人最恨頭髮容易「油膩扁塌」，便會遍尋市面上最適合自己的去油產品，近日一名女網友在好市多尋覓到一款「相見恨晚的洗髮精」，她分享...

台灣有史以來最經典的超商食物是什麼？ 網點名「這1樣」：真的神

台灣超商密度高，幾乎每走幾步路就可以看見一間便利商店，不僅24小時全年無休，販售的商品更是琳瑯滿目，成為民眾生活中不可或缺的一部分。對此，近日就有...

好市多內用新制度曝光！買熱狗堡驚見1物 會員大讚：終於有了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有生活用品和生鮮蔬果，熟食區的食物也受到許多饕客喜愛。然而，一名網友在臉書上發文，表示好市多的內用熱狗堡不再是使用包裝紙，而是放在圓形鐵盤上，貼文曝光後也掀起討論，有會員直呼「終於，好市多的紙盤和紙杯真的太多了」。

麥當勞BT21甜心卡變薄、遭批質感差 網反駁：重點是回本

麥當勞於3月15日推出全新「BT21甜心卡」，持有甜心卡的消費者均可享「買A送B」的優惠，但日前有網友發現新款的甜心卡厚度、硬度都不如舊版，直批「質感差」，對此有許多網友認同，不過也有人認為質感不重要，多用幾次即可回本，並建議「可以新增電子甜心卡」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦