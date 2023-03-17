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麥當勞BT21甜心卡變薄、遭批質感差 網反駁：重點是回本

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為新款的甜心卡質感比舊款的差。圖擷自Dcard
有網友認為新款的甜心卡質感比舊款的差。圖擷自Dcard

麥當勞於3月15日推出全新「BT21甜心卡」，持有甜心卡的消費者均可享「買A送B」的優惠，但日前有網友發現新款的甜心卡厚度、硬度都不如舊版，直批「質感差」，對此有許多網友認同，不過也有人認為質感不重要，多用幾次即可回本，並建議「可以新增電子甜心卡」。

有網友在Dcard發文表示，日前買了麥當勞新版的「BT21甜心卡」，拆開後發現質感明顯比去年還差，厚度變薄、硬度也不如從前，指出「輕輕一凹卡片就會彎彎的」，更直呼「雖然新版甜心卡選項覺得比以前優化很多，但可以把卡片的質感變回去嗎？」

貼文一出，許多網友表示，「我的也是一拿到就是彎的，看了超不舒服，一直想要彎回來」、「之前的感覺比較接近悠遊卡的厚度」、「還以為只有我的是彎的」；也有人批評，「我也是這麼覺得，餐點縮水就算了，連卡的材質也變差，重點店員常常忘記要給甜心卡」、「它麵包縮水，都可以說是優化，其他東西更不用說」。

不過也有人認為，「用橡皮筋綁著所以才彎」、「有沒有可能是麥當勞重新招標或縮減經費，然後找比較便宜的，廠商也要賺錢，所以反映在卡片品質上」、「你要不要嘗試用吹風機加熱讓它軟化後，再用重物壓著等它冷卻看會不會好一點」，還有人表示，「這不重要，重點是內容」、「它的質感很重要嗎？50塊的東西多用幾次就回本了」、「可以新增電子式的選項」。

麥當勞

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