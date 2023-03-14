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好市多名牌折扣皮帶「爆炸臭」他嚇到忙退貨 網共鳴：就是這個味

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。（本報資料照片）
好市多示意圖。（本報資料照片）

近日好市多(Costco)有一名牌商品正在折扣促銷，售價引起網友注意，但有網友發文表示，購買後掛在房間，整個房間超臭！意外釣出其他人共鳴。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，最近在中和Costco買了一條皮帶，因為現在有折扣，想說真皮的就買來用看看，買回家後掛在房間裡，結果整間都是消毒水的味道，超臭！

原PO表示，品質這麼差，還好已退貨，主要是味道真的不行，一開始直接聞皮帶覺得還好，結果掛房間一直聞到消毒水的味道，最後才抓到原來是皮帶發出來的，真的嚇死！

這篇貼文迅速引起熱烈討論，有買過同類商品的網友，紛紛站出來回應「對，就是這個味」、「超臭，戴在身上一直聞到味道一直想吐」、「而且沒多久就會裂開了」、「聽說過陣子還會自動分成兩條皮帶，賺爛了」、「味道重？倒覺得還好，但是太容易掉漆了」、「Costco的皮帶好像沒有一個沒被罵的」、「真的超級無敵臭」。

不過，也有不少使用過的網友，表示不同看法「2022/1買的，每天使用，目前沒分離」、「用好一陣子了，沒啥味道」、「真假！應該不是真皮吧？我在台北讀二專時買了一條，已經用了超過20年了，現在還在用」、「前年年頭買的腰42吋，沒啥問題，也沒味道」、「建議要放陽台通風，二個星期就沒味道了」、「還好啦，幾百塊的東西，買過兩條服役中」、「是有味道，但可以接受，CP值還不錯！」

Costco 好市多 皮帶

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