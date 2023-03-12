好市多板豆腐冷凍口感奇妙 內行人建議這樣做：更Q更細緻

豆腐種類多樣，近日有網友推薦一款好市多的「板豆腐」，並分享把豆腐「冰到冷凍庫」口感更特別，對此有網友表示「凍豆腐就是這麼做的」，還有人買到「有異物的」豆腐，推測「應該是機器的陳年老垢」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文推薦一款美味的「板豆腐」，並分享把豆腐「冰到冷凍庫」的口感相當奇妙，尤其搭配麻辣鴨血特別好吃，建議廣大網友可以試看看。

許多網友紛紛表示，「就凍豆腐的口感，很特別嗎？」、「凍豆腐就是這麼做的」、「如果要更好吃，做凍豆腐要泡水一起冷凍，會更Q、更細緻」；還有人留言「這組豆腐真的很好吃」、「涼拌板豆腐也好吃」、「魯肉加進去也很讚，比肉還好吃」。

不過卻有人買到「有異物的」豆腐，並表示「吃起來像砂子」，其他網友則回覆，「沒注意看還以為你這是豆沙包」、「我以為是要反應豆沙包偷工減料」、「直接客訴」；也有人推測「這肯定是固體亂入，這個就太扯了，應該是機器的陳年老垢」。