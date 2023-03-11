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好市多「大熱商品」出狀況？他打開發現少1包：沒想到又遇到

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）因商品種類眾多，是許多消費者的第一選擇。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多（Costco）因商品種類眾多，是許多消費者的第一選擇。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

美式賣場好市多Costco）因商品種類眾多，是許多民眾購買民生用品的好去處。然而，近日卻有消費者發現，被視為熱門回購商品之一的衛生紙竟出現問題，打開包裝竟硬生生「少了一包」，且類似狀況已非第一次，讓他傻眼直呼「沒想到又遇到」，更提醒大家購買前要多留意。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前他到賣場購買好市多自有品牌的「科克蘭衛生紙」，不料打開後卻發現異狀，原本應是24包裝的衛生紙竟「少了一包」，且外包裝完整沒有被開過的痕跡，讓他無奈之下只好拿去退貨。他推測或許是包裝問題才出現缺漏情形，但已非第一次碰到這狀況，「原以為是個案沒想到又遇到」，並提醒其他消費者可多留意。

有消費者發現買回來的「科克蘭衛生紙」少了一包。圖／取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
有消費者發現買回來的「科克蘭衛生紙」少了一包。圖／取自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

貼文曝光後立刻掀起討論，許多人紛紛驚呼「真不敢相信有這種事？」、「以後我也要全開來數數，謝謝提醒！」、「下次買得好好數數，從來沒數過」，部分網友也透露類似經驗，「我也有拿過少一包的」、「真的，家人在costco買舒潔時候也發生過，（衛生紙）真的不一定在旁邊，不留神都會等到回家才看到」。

也有人提出疑問，他們認為衛生紙少一包滿明顯的，購買前應可注意到，「可是拿的時候沒發現凹一角？」、「這個拿的時候應該很明顯才對」。對此，原PO也回應「老實說沒有各位想得容易發現」，因缺少的那包衛生紙未必被放在邊角位置，且拿商品時並沒有重心特別偏向某邊的狀況，若不謹慎觀察很難立刻發現。

好市多自有品牌的「科克蘭衛生紙」可說是熱門回購商品之一。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
好市多自有品牌的「科克蘭衛生紙」可說是熱門回購商品之一。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

好市多 Costco 衛生紙

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