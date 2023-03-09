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「Joe是要對決」Joeman慘輸！全家「林襄三明治」香爆 網笑翻：不講武德

聯合新聞網／ 綜合報導
九妹超商聯名食品，慘輸全家「林襄三明治」。圖擷取自臉書
九妹超商聯名食品，慘輸全家「林襄三明治」。圖擷取自臉書

百萬網紅Joeman（九妹）日前與7-11超商推出聯名食品「JOE式愛美食」系列，話題討論度超夯，但評價卻正反兩極。而全家近期則跟上世界棒球經典賽熱潮，推出啦啦隊女神系列食品包裝，包括印有林襄、籃籃等人，掀起網友們暴動。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享，日前他到全家消費，意外發現貨架上的三明治包裝，每個都印有3位啦啦隊女神的照片，對比九妹與7-11的聯名品，讓他笑翻「全家你......不講武德！！！！！」。

全家跟上世界棒球經典賽熱潮，推出啦啦隊女神系列食品包裝。圖擷取自爆廢公社二館
全家跟上世界棒球經典賽熱潮，推出啦啦隊女神系列食品包裝。圖擷取自爆廢公社二館

文章曝光後，網友們紛紛回應，「我早上衝著林襄買了一個三明治…真的太襄了」、「決定中午吃全家的三明治」、「這一回合全家完勝」、「太狠了吧⋯⋯不給九麵活路欸」、「我都吃包裝，內容物直接丟掉」、「我寧可買全家還比較賞心悅目」、「九妹輸給三妹」。

全家便利商店2月23日起至3月21日推出「全家超集棒」活動，於店舖購買指定商品單筆消費滿100元，即可加價10元購買應援女神限量貼紙，包含林襄、籃籃、LIKE、心璇，還有潔米、檸檬等人氣女神。除了實體貼紙外，應援女神貼圖組也於LINE同步販售中，還有WBC世界棒球經典賽官方授權商品，包含口罩和紀念球，供球迷選購。

超商 啦啦隊 全家

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