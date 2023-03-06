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超商就夠強⋯蝦皮店到店很多餘？兩派網友掀戰開嗆了：是你太小看

聯合新聞網／ 綜合報導
「蝦皮店到店」分店遍佈全台；此為新聞示意圖。報系資料照／記者陳立儀攝影
「蝦皮店到店」分店遍佈全台；此為新聞示意圖。報系資料照／記者陳立儀攝影

現代人多會利用線上購物滿足生活需求，過往以超商取貨為主的蝦皮平台也逐漸增加「蝦皮店到店」服務門市，以自家通路補充物流戰力。不過，就有網友認為「蝦皮店到店根本很多餘」，相比之下還是超商取貨比較方便，貼文一出引起網友熱議。

這名網友在PTT「蝦皮店到店根本很多餘吧」為題發文，他認為比起蝦皮，超商取貨比較方便，搭配活動也免運，蝦皮卻搞起店到店服務，「弄個店面還要人事成本，有沒有蝦皮店到店很少用的卦？」

貼文曝光後，不少人直言「我女友超常用…你太小看女人們，我媽也整天買蝦皮淘寶」、「店到店人超多的，你一定不常用」、「超愛店到店，沒人在前面取貨可以一分鐘搞定」、「我女的爆常用，你真的小看（蝦皮店到店）了」。

更有人進一步解釋，「店到店便宜，不用跟超商客人擠，包裹也不會被擠壓摔爛」、「運費比超商便宜」、「現在蝦皮供應鏈更強大，談判籌碼越有競爭力」、「蝦皮店到店員工還精減了，用報到機取代」。

但也有人認為「（蝦皮店到店）沒24小時，又限制包裹量，完全不想選」、「還沒割韭菜而已，超商免運拿掉看你還用不用」、「重點是99元免運券吧？ 不然誰要用？」、「就養套殺的一環啊，但說實在的，之前便宜運費集中在OK跟萊爾富的時候，都不用另外去買東西了，蝦皮全盛期就是這麼誇張」、「到處開只代表他錢多而已，蝦皮的經營風格就是亂砸錢，反正他本粗不怕賠」。

PTT 超商 取貨 淘寶 蝦皮購物

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