全台瘋搶！好市多驚見CP值超高「愛迪達運動鞋」 網曝僅3店有

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，有時候還會有價格相當優惠的鞋子。日前一名社團管理員在臉書上發文，分享好市多販售的「ADIDAS MEN'S GTX SHOES 男戶外運動鞋」，而貼文曝光後也掀起搶購，有會員指出「只有內湖店、新莊店、新竹店有進貨」。

一名社團管理員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，「Costco新目擊 愛迪達GORE-TEX男鞋，這外型有一種日系感，ADIPRENE避震科技，這CP值有甜！」這雙鞋子主打輕量立體針織鞋面具支撐力、GORE-TEX防水薄膜、網布透氣內裡及橡膠大底，以及ADIPRENE避震科技，售價為1569元，只有美國尺寸（US）8至11號。 ADIDAS MEN'S GTX SHOES 男戶外運動鞋。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，有會員指出全台僅有內湖店、新莊店、新竹店才有進貨，「目前集中在內湖店，其他分店桃園、中壢、高雄、中華、大順都沒有」、「好市多很獨厚新竹內湖兩間店」、「新莊店還一堆」、「汐止店沒看見」、「南屯店剛去看也沒有」、「可以打客服電話報品項號碼，查自己區域的店有沒有，有的話還剩多少」。

還有會員提到，「這雙的底算好穿的，這個價錢可以買，當雨天用鞋很划算」、「這個蠻好的，很便宜而且還有全防水」、「看起來CP值真的高」、「前陣子愛迪達官網賣2600元」、「為啥大家看到GORE-TEX就瘋狂了」、「尺寸只有8到11號，無緣了」、「在內湖買到US 9.5，現場剩沒幾雙，排隊結帳時，後面的一位先生也買了一雙」。