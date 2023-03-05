快訊

跆拳道／當場剪髮仍差0.1公斤 羅嘉翎美國公開賽沒過磅失格

砸82萬辦婚禮！賓客答應後「一半以上都放鳥」 新人崩潰哭了

它不是蔬菜！富含維生素A、葉黃素的玉米 這類人需注意攝取量

聽新聞
test
0:00 / 0:00

終於出現！好市多這咖啡「冬季自動消失」 網狂囤貨：超方便

聯合新聞網／ 綜合報導
網友指出好市多「雀巢冰萃咖啡」到冬天會自動消失。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友指出好市多「雀巢冰萃咖啡」到冬天會自動消失。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

每天早上都習慣來一杯咖啡嗎？日前有網友在好市多分享「雀巢冰萃咖啡」上架，並指出這款濾袋式沖泡咖啡，冷熱皆宜，還發現「冬天就是會自動消失在好市多」，對此許多網友也紛紛大推「冷熱都好喝」，不過也有人表示味道太淡像「有味道的水」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，只要看到「雀巢冰萃咖啡」必買，無論是熱泡、冷泡都好喝，並指出「冬天就是會自動消失在好市多」，更直呼「終於又出現了，喝冰咖啡的時間又要到了」。

許多網友紛紛表示，「熱泡、冷泡口感不會有差，不會過酸、過苦，是很適中的口味」、「冷熱都好喝，口感不會酸」、「熱泡也不錯喝」、「前一晚泡著放冰箱，隔天要喝超方便的」、「泡鮮奶讚讚」；也有人認同原PO，「此款已消失許久了」、「終於回來了」、「真的冬天會消失，昨天看到有驚訝又出現了，直接先搬兩盒」。

不過還有人指出，「很麻煩的產品，還是喝現磨的冰咖啡比較實在」、「喝起來像麥茶」、「這味道超淡的」、「不酸、不苦、不澀、不濃口味的咖啡」、「有味道的水」、「這麼多包這麼便宜，舌頭就不要太挑剔了」。

好市多 咖啡

延伸閱讀

國旅變窮遊？南部玩2天只能花3千住破旅館 他傻眼：還是日本好

20年來都加醬油... 她外送點小米粥見一物傻眼：我錯了嗎？

極度乾燥已退位？他見路上外送員都穿一品牌外套：快變制服了

以前麥當勞多神？眾懷念「79套餐」：便當店賣超過70會被罵

相關新聞

終於出現！好市多這咖啡「冬季自動消失」 網狂囤貨：超方便

每天早上都習慣來一杯咖啡嗎？日前有網友在好市多分享「雀巢冰萃咖啡」上架，並指出這款濾袋式沖泡咖啡，冷熱皆宜，還發現「冬天就是會自動消失在好市多」，對此許多網友也紛紛大推，不過也有人表示味道太淡像「有味道的水」。

無情退貨！好市多特價「牛肋條」油脂佔90％ 網笑：牛油條

許多人會使用牛肋條烹飪料理，日前有網友發現在好市多購買的牛肋條，油脂面積幾乎佔了90％，令他傻眼直呼「晚上只好拿去退了」，許多人表示「這是牛油條」，還有人開玩笑指出是「阿嬤養的牛」。

麥當勞將停售大杯飲料！他問「是否銷量不佳」 網用1關鍵解釋

連鎖速食店麥當勞宣布調整菜單，除了有9大品項即將停賣，飲料尺寸也會做出調整。一名網友在網路上發文，指出「麥當勞的大杯飲料銷量不佳嗎？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友直言「大杯喝到後面都變糖水」。

好市多1商品「從119元漲到175元」 會員卻拍手大讚：太棒了

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，零食類產品也相當受歡迎。一名網友在臉書上發文，表示好市多某款洋芋片從119元漲到175元，而貼文曝光後也掀起討論，竟然有會員大讚「太棒了！」

7-11最狂預購！限量愛馬仕、28萬香奈兒「小香包」 網驚：精品也不放過

名牌精品現在就連在7-11都買的到！為了配合白色情人節活動，7-11近期推出預購商品，卻令網友們好震驚，原來預購商品竟是CHANEL、Hermes、Gucci精品包，而其中最貴的是要價28萬的CHANEL中號22金字牛皮肩背包，全台限量1個。

吃御飯糰「拆袋很困難？」她曝親友都撕爛 網齊哭：第一步就卡關

超商「御飯糰」是許多人趕著上班上課時的方便美食，然而推出多年仍有不少手殘黨無法好好拆解包裝，有網友好奇明明包裝上拆解步驟標示清楚，照著做到底有多困難？讓有經驗的人忍不住哀號：「第一步就卡關」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦