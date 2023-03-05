終於出現！好市多這咖啡「冬季自動消失」 網狂囤貨：超方便

每天早上都習慣來一杯咖啡嗎？日前有網友在好市多分享「雀巢冰萃咖啡」上架，並指出這款濾袋式沖泡咖啡，冷熱皆宜，還發現「冬天就是會自動消失在好市多」，對此許多網友也紛紛大推「冷熱都好喝」，不過也有人表示味道太淡像「有味道的水」。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，只要看到「雀巢冰萃咖啡」必買，無論是熱泡、冷泡都好喝，並指出「冬天就是會自動消失在好市多」，更直呼「終於又出現了，喝冰咖啡的時間又要到了」。

許多網友紛紛表示，「熱泡、冷泡口感不會有差，不會過酸、過苦，是很適中的口味」、「冷熱都好喝，口感不會酸」、「熱泡也不錯喝」、「前一晚泡著放冰箱，隔天要喝超方便的」、「泡鮮奶讚讚」；也有人認同原PO，「此款已消失許久了」、「終於回來了」、「真的冬天會消失，昨天看到有驚訝又出現了，直接先搬兩盒」。

不過還有人指出，「很麻煩的產品，還是喝現磨的冰咖啡比較實在」、「喝起來像麥茶」、「這味道超淡的」、「不酸、不苦、不澀、不濃口味的咖啡」、「有味道的水」、「這麼多包這麼便宜，舌頭就不要太挑剔了」。