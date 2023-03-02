吃御飯糰「拆袋很困難？」她曝親友都撕爛 網齊哭：第一步就卡關

超商「御飯糰」是許多人趕著上班上課時的方便美食，然而推出多年仍有不少手殘黨無法好好拆解包裝，有網友好奇明明包裝上拆解步驟標示清楚，照著做到底有多困難？讓有經驗的人忍不住哀號：「第一步就卡關」。

原PO在批踢踢上以「正確打開御飯糰很困難」發文，指出超商販賣的御飯團上，明明有寫步驟123，還附上圖解說明，但同事／同學／家人外包裝有時還是會撕得亂七八糟，好奇就是個「按圖操作」的簡單流程，到底難在哪裡。

文章讓網友紛紛現身抱怨「真的難拆」，常常第一步驟就遇到困難，「每天吃我確定聯x食品的某些口味那條線就是特別卡特別難撕到底，現在都是撕到那的時候手動剝開卡住他的貼紙與塑膠」、「拉開中間的線，但是成分表的貼紙還是會黏住」、「第一步一定是先撕掉代言人的貼紙吧」、「常常遇到1的撕條最後一小段和袋子黏死撕不開，2、3袋子夾太緊會把海苔的折角一起撕斷」、「常常撕不到底就算了，包裝內還夾一大片海苔」、「抽塑膠袋的動作有點難度」、「我都是1、2，飯吃完後3的海苔最後吃」。

有網友比較台日的超商飯糰，認為台灣在包裝細節上不夠用心，「食品廠的產線問題，某些口味很好撕有避開1那條塑膠繩，當23的尾包住1再加上成分表就卡了」、「台灣包裝太爛，日本的都有改良過沒這問題，你光是包裝就能感受到對產品有沒有投入心思，日本的連貼紙都能直接劃開不會撕得爛爛的」。

有人則反駁「很簡單啊，連我手殘都能撕得好好」、「從未失敗過，哪有能撕爛的，手殘怪包裝」。也有熱心網友分享拆包裝時「多1步驟」就可以避免弄髒手的困擾，「先抽一邊，抽好的袋子套回再抽另一邊就好了」、「包裝上的教學為何不說可以把第一個抽的袋子套回去手拿著吃？我懷疑很多人不曉得」。