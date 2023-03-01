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他指「7-11跟Joeman推出聯名雙輸？」 網搖頭：行銷大成功

聯合新聞網／ 綜合報導
百萬YouTuber「Joeman」。圖擷自Joeman臉書
百萬YouTuber「Joeman」。圖擷自Joeman臉書

百萬YouTuber「Joeman」與7-Eleven合作，推出數款聯名品項，包括御飯糰、三明治、飲料等食物，因售價偏高引發話題。一名男網友就在網路上發文，指出「這波7-11跟Joeman聯名是不是雙輸？」而貼文曝光後也掀起討論，有網友反駁「行銷大成功，下次還要」。

一名男網友在Dcard上以「這波7-11跟Joeman聯名是不是雙輸呀」為題發文，他提到這次Joeman推出不少主打奢華的聯名商品，而且價格還相當高。原PO認為售價昂貴就算了，東西品質還不太好，「目前網路上幾乎都覺得CP值不高，真的不要怪消費者不買單」。

原PO坦言受到這段時間的負面風波影響，7-11跟Joeman的名聲都雙雙跌下，「尤其是Joeman的招牌『Joe是要對決』，應該也會影響到觀看的受眾群（當你吃到很難吃又貴的商品時，會覺得自己是盤子），並不是Joeman的粉絲就該買單耶」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「7-11不會輸，當民眾看到這幾樣聯名商品這麼貴的時候，就會有一種其他常駐商品相對便宜的錯覺」、「Joeman的鐵粉也不會因為這樣轉黑」、「逢甲附近幾乎進貨量全銷完，5間店報廢的可能不到10個，看地域性而定吧」。

也有網友指出，「一堆人邊罵邊買，銷量和討論都有了，行銷大成功，下次還要」、「想太多，一樣賺翻，況且聯名的商品不會是常態」、「聲量有了，相關文章也一堆，輸在哪？」、「有話題就有流量，這波根本大賺」、「我怎麼覺得是雙贏，一個賺到流量，一個賺到銷量」。

Dcard YouTuber 7-11

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