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8年沒漲價！好市多「1熟食區神物」回歸了 老會員讚：超佛心

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）。 圖／聯合報系資料照片
美式賣場好市多（Costco）。 圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多Costco）的販售品項豐富，不僅有日常用品和生鮮蔬果，熟食區的品項也受到不少會員喜愛。日前一名網友在臉書上發文，表示熟食區的「韓式牛肉拌飯」又出現了，而且價格居然八年來都沒有漲價，現在一份仍然只賣299元。

日前一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO發現熟食區的「韓式牛肉拌飯」又出現了，雖然看起來是可以即食的，但事實上還需要加工炒過才能上桌，「基本的調味都ready了，也加了足夠的韓國香油，可惜的是白飯居然都是結塊（應該是昨天的剩飯），炒的時候要花點力氣壓鬆」。

從照片中可以看見，這款韓式牛肉拌飯的內容物有白飯、醃漬牛肉、泡菜、拌飯醬、洋蔥、香菇、櫛瓜、蛋絲、木耳、芝麻油、銀芽、紅蘿蔔、白芝麻等配料，整體相當豐富。對此，原PO認為這款韓式牛肉拌飯賣299元非常超值，而且印象中從2015年就是賣這個價格，八年來都沒漲價，因此覺得很佛心。

韓式牛肉拌飯售價299元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
韓式牛肉拌飯售價299元。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「超好吃，又覺得很划算」、「沒漲價就給讚」、「飯給超級多」、「蠻好吃的，連小孩也很愛」、「不能不推，真的好吃」、「蠻好吃的，買過一次，用鐵板邊炒邊拌，很夠味」、「沒有漲價就很佛心啊」、「超好吃的」、「餓了」。

也有老饕分享隱藏版料理方式，「好吃！我都喜歡攪拌完再用平底鍋壓平，上面灑起司，蓋上蓋子一陣子後，起司就會融化，底部就會有鍋巴，完美」、「我先把所有料加醬拌勻，再用電鍋蒸過，超美味，不輸餐廳的」、「這個一定要炒過，有點鍋巴感…自己再加碎海苔更好吃」。

Costco 好市多 漲價

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