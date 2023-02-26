月底化身「乞丐超人」買超商即期品 網統整：下午開始走起

各大超商為響應不浪費食物，特定時段的即期品會有促銷活動，7-Eleven稱作「i珍食」、全家則為「友善食光」，有網友詢問「怎麼在超商度過月底？」，有人統整出「下午開始走起，四點去全聯，五點去全家，七點有星巴克，八點去小七，九點義美麵包五折」，還有人建議平常要存錢，別當月光族。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，連假朋友相約吃飯，卻因為月底沒錢，只好忍痛拒絕，更指出每到月底都靠超商「i珍食」度日，並詢問大家「平常都怎麼在超商度過月底的？」

對於超商特價時段鮮食，有網友整理「下午開始走起，四點去全聯，五點去全家，七點有星巴克，八點去小七，九點義美麵包5折」；還有人分享，「超愛即期品+1，便宜又好吃」、「每天都在等即期商品，完全不會有選擇障礙」、「i珍食、友善時光月底好夥伴」、「買一送一才喝咖啡，這是我的鐵則」。

不過，也有網友建議，「你可以月初吃珍食，月底就可以吃好一點了」、「下次提早，月中就開始吃，這樣月底還能剩一點小確幸的錢」、「沒錢時就在超商買個有打折的配菜，家裡煮一鍋白飯配著吃，這樣最省，如果嫌太空虛可以再買一顆茶葉蛋」、「平常別大手大腳的花，別當月光族，要有存錢習慣」。