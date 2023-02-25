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「好市多熱賣美食」悄悄快閃降價！ 老會員嘆：以前塞很滿

聯合新聞網／ 綜合報導
美式大賣場好市多外觀。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
美式大賣場好市多外觀。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

好市多熟食區的餐點深受不少會員喜愛，不過其中長年熱賣的凱薩雞肉沙拉，價格從百元出頭調漲2次至189元，令許多人嘆CP值不如以往。近日，有網友發現這款沙拉竟悄悄特價，引起熱議。

一名網友在臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》發文分享，「久違的Costco凱撒雞肉沙拉特價」，表示自2月20日起折價34元，等於從189元降至155元，特價時間至3月2日，原Po認為「優惠後的價格還是蠻香的」。

Costco凱撒雞肉沙拉自2月20日起折價34元，等於從189元降至155元，特價時間至3月2日。圖擷自《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》
Costco凱撒雞肉沙拉自2月20日起折價34元，等於從189元降至155元，特價時間至3月2日。圖擷自《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》

貼文一出，立刻掀起網友討論，紛紛留言「終於特價了」、「好市多沙拉真的超好吃」、「之前貴到吃不起」、「趕快趁特價多吃一點」。

不過也有會員反應「現在漲價又變好少，以前是塞滿滿，現在是吃完還有點空虛」、「上次買了一次，漲價後就不想再買了」、「昨天吃也覺得量不多」、「特價還是貴」、「好吃的只有醬！全聯家樂福就有賣了」、「我後來都自己買醬做來吃」。

好市多 Costco

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