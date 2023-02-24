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好市多「漢堡麵包」CP值高！內行人揭「這款」必買：更好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
網友自製的漢堡。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友自製的漢堡。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

漢堡是許多人喜愛的美食之一，日前有網友分享好市多販售的「漢堡麵包」，一包有15個，售價85元，讓他直呼「CP值很高」，也有人另外推薦有奶油香氣的「布里歐」漢堡麵包，或至全聯購買單包裝的漢堡麵包，相對比較好保存。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多販售的「漢堡麵包」，售價85元，一包有15個，平均一個才5.67元，更直呼「實在CP值很高，難怪不好買到」，更親眼見證疑似是早餐店店家來掃貨，幾乎快把貨架清空。

不過許多網友指出該款漢堡麵包很少缺貨，「這種沒缺貨過」、「我幾乎每次都有買到」、「每次去都有，沒有看過有缺貨過」，還有內行人表示要買有奶油香氣的「布里歐」漢堡麵包，口感更好；也有人分享料理方式「冷凍直接氣炸145度五分鐘，麵包體不會乾」、「麵包類要放冷凍，拿出來會很新鮮」、「表面噴濕再回烤，像剛出爐一樣」。

其他人也建議可至全聯、家樂福或大潤發購買，「全聯更便宜還單賣」、「全聯一顆6元，更好保存」、「全聯是賣1個6元（單個包裝），如果一次需求沒那麼多，可以考慮，因為之前買，結果沒放冰箱，就很多都發霉」、「建議買家樂福的，成分比較單純」、「大潤發也有賣」。

網友在好市多購買的「漢堡麵包」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友在好市多購買的「漢堡麵包」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

漢堡 好市多

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