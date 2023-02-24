Joeman飯糰評價兩極？ 小資族曝心聲：問題在包裝與太貴

百萬YouTuber Joeman日前推出了與超商合作的飯糰，主打在小小一顆的飯糰內，就可以享受到「奢華海鮮」，內含鮭魚卵、干貝等高級食材，掀起網友討論。不過日前有網友發現，超商的飯糰都被搶光，只剩下Joeman的飯糰沒有人動過，因此他拋問「真的不好吃嗎？」

一名網友在PTT發文表示，他們公司大樓附近只有一間超商，早上8時30分去買早餐時，發現架上的御飯糰只有Joeman飯糰剩最多。到了午餐時間，他發現Joeman飯糰還是沒有人拿，因此好奇「是因為不好吃嗎？真的這麼難銷嗎？」

對此，許多人認為跟定價有關，指出「打一折我再考慮」、「價格決定」、「價格啦，半價就搶爆了」、「一個飯糰也賣太貴了吧，大家不是Joeman」、「65折才會想買」、「昨天看到65折買一個，吃起來味道一般，原價就不考慮了」、「白癡才買這麼貴的御飯糰」、「只能說普通不到難吃，但價格真的太高」。

也有人認為跟包裝有關，「看到包裝可能不想買」、「人家金針菇飯糰人像小小的，就他一個佔滿版，拿了太恥了」、「看到包裝就不想拿了」、「沒有討厭他，但看到包裝就本能不想拿」、「包裝不行」、「我覺得包裝跟價格才是最大的問題」。

有些網友則認為該系列產品很好吃，分享「我覺得還不錯吃，沒板上說的這麼不堪」、「老實說，蛋包飯好吃，小孩很愛吃」、「飯糰還可以」。