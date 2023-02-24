削皮鳳梨「知面不知心」切開後才驚覺不新鮮 網笑：菸癮大

許多人喜愛酸甜多汁的鳳梨，日前有網友購買一顆已削皮的鳳梨，切開後才發現鳳梨心已經「爛了」，更幽默表示「買到一顆知人知面不知心的鳳梨」，最後順利退貨，還有人笑稱是買到「新品種蜜鳳梨」、「好黑心的鳳梨」。

有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，日前購買一顆已削皮的鳳梨，但切開後才發現已經壞掉不新鮮了，更幽默直呼「不要以為脫了衣服就真的是坦誠相見，買到一顆知人知面不知心的鳳梨」，且順利退貨。

許多人指出，「黑心鳳梨的外表都是看不出來的，要切開才知道，所以店家也不知道」、「水果和路邊小貨車買可能還比在賣場買要有保障多了」、「其實就算市場買，也偶爾會有這樣的狀況，只能說碰運氣了」、「過熟的外皮賣相不佳就削皮再賣，想不到心也快爛了」；也有人勸原PO快去退貨，「這壞掉了，立即退換」、「直接拿去會退錢」。

還有人開玩笑留言，「有蜜蘋果，可能買到新品種蜜鳳梨吧」、「菸癮很大的鳳梨」、「好像黑掉的肺」、「難道是傳說中的『偽蜜鳳梨』」、「連它自己都不知道黑化了」。