快訊

網傳北部空域現「不明氣球」 空軍司令部證實了

Joeman聯名飯糰擺架上「貼i珍食沒人買」 網友點出1致命缺點

聯合新聞網／ 綜合報導
御飯糰被貼上即期品打折貼紙。圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享
御飯糰被貼上即期品打折貼紙。圖擷自7-11全家 各超商新品資訊共享

百萬YouTuber「Joeman」與7-Eleven合作，推出數款聯名品項，包括御飯糰、三明治、飲料等食物。不過，一名網友貼出自家附近超商的照片，發現聯名款御飯糰被貼上即期品打折貼紙，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（23）日一名網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」上發文，從照片中可以看見，Joeman聯名的兩款御飯糰，都被貼上「i珍食」的貼紙，代表是當天的即期品，並打65折優惠出清。對此，原PO在貼文中寫道，「巷子口的鄰居們普遍不愛九妹」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都認為致命缺點就是價格太高，「打65折之後還是很貴」、「價格讓我買不下手」、「為何貼個人頭就可以賣比較貴，料根本沒比較好呀？」、「純粹覺得貴，不想買而已」、「這價錢真的不親民啊，就算65折我還是寧願選其他的」、「夭壽貴，完全不會想買」。

也有網友提到，「我覺得照燒口味的御飯糰不錯吃，打完折才13元」、「老婆說65折的海鮮丼好吃，我一口都沒吃到」、「我昨晚去那間小7（可能附近大學生多吧），只剩下一盒咖喱烏龍麵，還蠻好吃的」、「每一款都好吃」、「昨天吃他的咖喱麵，很好吃耶」、「海鮮丼好吃耶」。

針對網友的正反回饋，Joeman日前也現身Dcard留言區回應，「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到～有些能改進的地方，我下一波跟711溝通調整！」

Dcard YouTuber 超商

延伸閱讀

網友怨聯名款「奢華海鮮丼飯糰」吃不到蝦跟干貝 Joeman現身回應

「Joe」是貴！Joeman聯名超商三明治翻車 網轟：不如買便當

路邊驚見童年零嘴！老饕直呼「隨摘隨吃超甜」 醫曝嚴重後果

「今天最不快樂的父親！」新娘爸2分鐘超狂致詞 全場賓客笑翻

相關新聞

Joeman聯名飯糰擺架上「貼i珍食沒人買」 網友點出1致命缺點

百萬YouTuber「Joeman」與7-Eleven合作，推出數款聯名品項，包括御飯糰、三明治、飲料等食物。不過，一名網友貼出自家附近超商的照片，發現聯名款御飯糰被貼上即期品打折貼紙，而貼文曝光後也掀起討論。

他買好市多「帕梅善起司片」誇很值得 網曝2種吃法更美味

美式賣場好市多售有多種品項的食品，網友近日在逛街時，發現「帕梅善傑克起司園脆餅」，本來還好奇是什麼沒見過的產品，仔細一看才知道是「帕瑪森」，他買回家嘗試後表示很值得，有濃濃起司味，價格也算合理。其他人則分享，軟掉放烤箱回烤，或是捏碎灑在沙拉上都很好吃。

7-11新上市肉桂捲！他嗨喊：期待又怕受傷害 網曝吃過評價

肉桂的味道相當特殊，不少人非常熱愛肉桂口味的甜食。有網友發現便利商店7-11也有賣肉桂捲，讓他相當期待。不過不少吃過的人都給予差評，網友直言「很空虛，沒有肉桂味」。

好玩又便宜！媽買好市多裸蛋糕給孩子裝飾 全場讚：立馬筆記

美式賣場好市多（Costco）的販售品項豐富，除了有日常用品和生鮮蔬果，還可以購買派對或生日用的蛋糕。一名網友在臉書上發文，提到自己都去買好市多的裸蛋糕回家給孩子當生日蛋糕，因為透過雙手擺上水果和裝飾品，這樣的回憶又更有紀念價值。

為何好市多「只限制台灣結帳」？ 鄉民曝關鍵原因 直言：又不是做慈善的

採取會員制的美式賣場好市多相當受到民眾喜愛，但消費支付方式只限現金及聯名卡的規定也引發不少抱怨。日前有民眾詢問客服後，發現全世界只有台灣的好市多有「結帳限制」，遭質疑歧視。對此，在PTT上有網友揭「驕傲又殘忍」真相，直言「好市多不是做慈善的」。

他發現好市多「1神物」價格5年沒調漲 網曝關鍵原因

近期物價飆漲！有網友發現好市多售價189元的烤全雞，竟然近5年來都沒漲價，感覺CP值頗高，但似乎買的人並不多，好奇問「是有我不知道的雷嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦