Joeman聯名飯糰擺架上「貼i珍食沒人買」 網友點出1致命缺點

百萬YouTuber「Joeman」與7-Eleven合作，推出數款聯名品項，包括御飯糰、三明治、飲料等食物。不過，一名網友貼出自家附近超商的照片，發現聯名款御飯糰被貼上即期品打折貼紙，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（23）日一名網友在臉書「7-11全家 各超商新品資訊共享」上發文，從照片中可以看見，Joeman聯名的兩款御飯糰，都被貼上「i珍食」的貼紙，代表是當天的即期品，並打65折優惠出清。對此，原PO在貼文中寫道，「巷子口的鄰居們普遍不愛九妹」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都認為致命缺點就是價格太高，「打65折之後還是很貴」、「價格讓我買不下手」、「為何貼個人頭就可以賣比較貴，料根本沒比較好呀？」、「純粹覺得貴，不想買而已」、「這價錢真的不親民啊，就算65折我還是寧願選其他的」、「夭壽貴，完全不會想買」。

也有網友提到，「我覺得照燒口味的御飯糰不錯吃，打完折才13元」、「老婆說65折的海鮮丼好吃，我一口都沒吃到」、「我昨晚去那間小7（可能附近大學生多吧），只剩下一盒咖喱烏龍麵，還蠻好吃的」、「每一款都好吃」、「昨天吃他的咖喱麵，很好吃耶」、「海鮮丼好吃耶」。

針對網友的正反回饋，Joeman日前也現身Dcard留言區回應，「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到～有些能改進的地方，我下一波跟711溝通調整！」