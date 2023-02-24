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他買好市多「帕梅善起司片」誇很值得 網曝2種吃法更美味

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享好市多的帕瑪森起司片口感。圖擷自臉書
網友分享好市多的帕瑪森起司片口感。圖擷自臉書

美式賣場好市多售有多種品項的食品，網友近日在逛街時，發現「帕梅善傑克起司園脆餅」，本來還好奇是什麼沒見過的產品，仔細一看才知道是「帕瑪森」，他買回家嘗試後表示很值得，有濃濃起司味，價格也算合理。其他人則分享，軟掉放烤箱回烤，或是捏碎灑在沙拉上都很好吃。

一名網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說貼出兩張照片，照片為「帕梅善傑克起司園脆餅」，標價198元，一盒內有多片圓形的起司片。

該網友表示，「第一次看到這個產品，還在想帕梅善是什麼，原來是帕瑪森呀！身為起司控的我忍不住拿了一盒，個人覺得蠻值得的，濃濃的起司在嘴裡，一盒大約20片左右，一片10元還蠻ok」。

網友分享好市多的帕瑪森起司片口感。圖擷自臉書
網友分享好市多的帕瑪森起司片口感。圖擷自臉書

其他網友則留言「我以為吃起來會脆脆的，結果好軟」、「喜歡的很喜歡，不喜歡的非常嫌棄，我們家只有我和我女兒愛，因為不是常常出現，這次買了四盒放冷凍」、「如果軟了，放烤箱烤一下，再拿出來冷卻，會變得非常脆，好吃」、「我覺得好吃」、「捏碎灑在沙拉上超好吃」。

還有網友留言「照他上面的說明烤過，放涼一下會變變脆。再拿來配沙拉還不錯啦！但還是覺得鹹了點」。不過也有網友反應「很鹹」，留言「我買到的又鹹又硬，只能放在沙拉裡面吃，至今都沒有消耗完」。

起司 Costco 好市多

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