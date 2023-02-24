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7-11新上市肉桂捲！他嗨喊：期待又怕受傷害 網曝吃過評價
肉桂的味道相當特殊，不少人非常熱愛肉桂口味的甜食。有網友發現便利商店7-11也有賣肉桂捲，讓他相當期待。不過不少吃過的人都給予差評，網友直言「很空虛，沒有肉桂味」。
一名網友在臉書社團全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區貼出一張「核桃肉桂捲」的照片，標價39元，為新上市的產品，他表示，「居然！7-11也有賣肉桂捲欸！肉桂中毒者表示：既期待又怕受到傷害」。
不少吃過的網友留言「就是麵包….不要太期待」、「711就很不會弄甜點」、「不好吃，很空虛，沒有肉桂味」、「就是麵包店裡有肉桂味的麵包」、「今天買覺得肉桂味不夠重」。
不過也有網友認為好吃，留言「肉桂味偏淡，可是我喜歡」、「我今天也買了」、「好吃，推」、「肉桂味淡淡的，焦糖不會很甜，加上一點點的核桃，不錯」。
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