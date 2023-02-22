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為何好市多「只限制台灣結帳」？ 鄉民曝關鍵原因 直言：又不是做慈善的

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多正值聯名卡換卡潮，結帳方式再度引發討論。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
好市多正值聯名卡換卡潮，結帳方式再度引發討論。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

採取會員制的美式賣場好市多相當受到民眾喜愛，但消費支付方式只限現金及聯名卡的規定也引發不少抱怨。日前有民眾詢問客服後，發現全世界只有台灣的好市多有「結帳限制」，遭質疑歧視。對此，在PTT上有網友揭「驕傲又殘忍」真相，直言「好市多不是做慈善的」。

好市多近期正逢聯名卡換卡潮，消費支付方式再度引起關注。有民眾去信詢問好市多，「為什麼只有台灣限定使用特定信用卡？美國總統同意嗎？」獲得台灣好市多客服回應，確認全世界只有台灣有結帳限制，並解釋限定使用聯名卡，可以提供台灣會員更多回饋，但答案並不被接受，還認為是對台灣會員有歧視的嫌疑。

對於好市多「結帳限制」的問題，有網友在《PTT Gossiping板》發文分析寫道，「首先好市多不是做慈善的，好市多對台灣的限制這麼多，但台灣的店還是獲利全球第一名」，而且還不是一間，台灣的好市多多家分店獲利位居全球前10名。

台灣好市多獲利名列前茅「這代表什麼？」，原PO直言「全球只有台灣『結帳限制』，別國都沒有，這裡面肯定是有利益的，他幹嘛有錢不賺？」、「他不讓，大家都買爆了，在台灣的店就獲利世界第一，他讓了，收益減少」、「他是慈善家成立的嗎？」

根據媒體報導，好市多亞太區總裁張嗣漢於2022年受訪時曾表示，亞洲獲利前5五的分店，台灣就占了3個，平均單店年營收居亞洲之冠，其中，穩坐亞太區店王的台中店和第二名的內湖店，年營收早就是突破100億元的百億店。即便受到新冠肺炎疫情影響，台灣好市多業績仍持續成長，可說是美國總部眼中的小金雞。

好市多

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