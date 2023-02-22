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好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

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他發現好市多「1神物」價格5年沒調漲 網曝關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多產品多樣、價格有競爭力，相當受到民眾喜愛。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
美式賣場好市多產品多樣、價格有競爭力，相當受到民眾喜愛。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

近期物價飆漲！有網友發現好市多售價189元的烤全雞，竟然近5年來都沒漲價，感覺CP值頗高，但似乎買的人並不多，好奇問「是有我不知道的雷嗎？」

美式賣場好市多販售品項眾多，相當受到民眾喜愛。一位網友在《PTT Gossipion板》發文寫道，近日去逛好市多時，突然發現烤全雞只要189元，上網查了一下，上次漲價已是2018年4月的事，從179元漲到189元。，

原PO覺得好市多烤雞，近5年來才調漲了10元，一隻烤全雞賣189元「感覺CP值還挺高的」，但發現現場買的人其實並不多，好奇問「是有我不知道的雷嗎？有掛嗎？」

貼文引發討論，網友紛紛留言「好市多烤雞促銷用的啊，吸引客人上門」、「那個雞本來就是賠錢賣的，第一次去喔」、「那是好市多的帶路雞，跟熱狗一樣，不太可能會漲」。但也有人覺得好市多烤雞「不好吃」、「其實很難吃，就吃粗飽的」、「吃一次就夠了」。

媒體報導，好市多在2015年表示，烤雞能維持低價，是因為把烤雞當成「招攬顧客的低價品」（loss leader），目的不在於獲利，而在於吸引更多消費者到商場買其他商品。所以，當其他業者都紛紛漲價時，好市多仍堅持凍漲，即使賠錢也要維持低價。

好市多

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