網友怨聯名款「奢華海鮮丼飯糰」吃不到蝦跟干貝 Joeman現身回應

百萬YouTuber「Joeman」與7-Eleven合作，推出數款聯名品項，包括飯糰、三明治、飲料等食物。不過，一名女網友在網路上發文，指出奢華海鮮丼飯糰裡面吃不到蝦子跟干貝，而Joeman也親自現身留言處回應。

昨（21）日一名女網友在Dcard上以「joeman聯名 奢華海鮮丼飯糰」為題發文，她坦言看到主打聯名的品項，自己就很想買來吃看看，雖然當時在網路上還查不到開箱心得，但最終還是決定試試看。

原PO買了一款「奢華海鮮丼」御飯糰，咬下第一口就看到鮭魚卵，第二和第三口時，也有吃到鮭魚卵跟其他餡料，沒想到第四口之後，就只剩下白飯跟海苔了。對此，原PO傻眼寫道，「那個…我的蝦子跟干貝呢？是我沒認出來，還是我特別衰，吃到少東西的？這樣59元」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這應該是最失敗的聯名吧」、「我看到價錢直接猶豫了」、「非常成功的聯名，讓人感到十分華而不實」、「59元真的有點太貴…昨天看到只是好奇拿起來看一下又放回去」、「連即期品打折要買可能都要猶豫很久，59元不如買麻油雞飯糰」。

還有網友提到，「好貴，因為我是粉絲，所以願意買一次，我願意當盤子」、「我同事吃的有蝦子，我有看到」、「我今天也吃了！我覺得蠻好吃的，而且料算多欸」、「剛剛買了一個來吃，整體味道跟口感還算不錯，但沒什麼吃到干貝的感覺，價格真的微盤，推薦指數3.45顆星，如果到即期品環節再買，推薦指數4.5顆星」。

Joeman也現身留言處回應，「感謝討論啦！大家的批評指教我都有看到～有些能改進的地方，我下一波跟711溝通調整！」