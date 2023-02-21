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「Joe」是貴！Joeman聯名超商三明治翻車 網轟：不如買便當

聯合新聞網／ 綜合報導
YouTuber Joeman聯名與7-Eleven的「醬烤雞蛋三明治」，許多網友認為價格太貴。圖擷自老百姓日常三餐交流會
YouTuber Joeman聯名與7-Eleven的「醬烤雞蛋三明治」，許多網友認為價格太貴。圖擷自老百姓日常三餐交流會

許多藝人或YouTuber會與業者合作聯名推出新商品，日前有女網友發文PO出7-Eleven與知名開箱評測YouTuber Joeman聯名的「醬烤雞蛋三明治」，售價59元，讓許多網友直呼「太貴」，還有人開玩笑表示「奢華價錢vs平價內容」。

有女網友在臉書社團「老百姓日常三餐交流會」上PO出7-Eleven與Joeman的聯名商品「醬烤雞蛋三明治」，不過售價59元，讓原PO直呼「『Joe』式早餐，價格有點奢」，對此許多網友開玩笑模仿Joeman影片「Joe是要對決」的文案內容，「奢華價錢vs平價內容」、「這是奢華還是平價三明治」、「到底是平價的三明治吸引人，還是奢華的三明治令人嚮往」。

許多網友紛紛表示價格不親民，「這是奢華價格的平價內容三明治」、「現在便利商店的三明治竟然要59元，嚇死人」、「買這個『Joe』是盤」、「一個三明治59元，我還不如去旁邊便當店買一個80元」、「跟一般的看起來根本沒差」。

有人指出聯名新品與先前的「照燒雞溏心蛋」口味差不多，「之前不就有一款照燒雞溏心蛋三明治了嗎？這什麼爛變相漲價啊」、「純粹套了一個九妹（Joeman）皮在賣而已」、「跟原本的雞肉三明治差在哪，差在聯名費用？」，還有人表示「聯名商品只服金針菇跟古娃娃」、「還不錯的聯名，降低了食慾」。

YouTuber 7-Eleven

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