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不止地上踩！網揭Costco仿毛地墊「隱藏功能」：舒服又助眠

聯合新聞網／ 綜合報導
網友將「仿毛地墊」抱著睡，認為非常好入眠。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
網友將「仿毛地墊」抱著睡，認為非常好入眠。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

許多人喜歡毛茸茸的紡織品，日前有女網友在好市多購買一款「仿毛皮圓地墊」，並用來「抱著睡」，意外發現具有助眠效果，也可以用洗衣機清洗，直呼「非常舒服」，貼文一出許多網友也認同「原來我不孤單」，不過還有人認為掉毛問題嚴重，並不推薦。

有女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前購買一個超大「仿毛皮圓地墊」，主要用來「抱著睡」，甚至意外發現頗有助眠效果，即便行為奇葩，但她直呼「非常舒服！從來沒有那麼舒服過」、「放在地上踩真的很浪費」。

原PO補充，該地墊可以用洗衣機的「柔洗」功能清洗，由於材質是聚酯纖維，使用除濕機烘乾就不會結塊，對此許多網友也認同，「原來買毛茸茸地毯放床上睡覺這件事情我一點都不孤單，毛茸茸的放在床上超好睡」、「我也有買這塊，本來是想給貓咪躺，牠不領情我就自己用了，觸感超好」、「我們家是放躺椅，小孩也很愛」。

其他人則留言，「我買回家給狗睡，狗超級喜歡」、「妳前世可能是山寨大王，喜歡皮草」、「鼻過敏人覺得鼻子開始癢了」、「好羨慕，看起來真的很舒服」、「冬天不錯，毛摸起來很舒服」；還有人認為掉毛問題嚴重，「掉毛不推，直接買法蘭絨小件的，更便宜還不掉毛」、「之前有買，超好躺，但後來一直掉毛，受不了」。

Costco

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