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好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

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好市多「歧視台灣」？客服認證：結帳這限制別國都沒有

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多「結帳一限制」僅限台灣，別國都沒有。圖／聯合報系資料照（記者林俊良攝影）
好市多「結帳一限制」僅限台灣，別國都沒有。圖／聯合報系資料照（記者林俊良攝影）

美式賣場好市多Costco）品項多、優惠大，吸引台灣人加入會員前往消費，然而賣場付款方式限定現金或好市多聯名卡的規定一直引人詬病，有民眾詢問客服後，才發現全世界「只有台灣有此規定」，其他國家允許使用其他信用卡結帳，讓他痛批「有種被歧視的感覺」。

好市多近日更換信用卡聯名銀行，相關規定、額度等皆引起熱議，台灣賣場限制使用現金與聯名信用卡結帳的方式再度被討論。有民眾因此去信好市多，詢問「為什麼只有台灣限定使用特定信用卡？美國總部同意嗎？」、「如果堅持使用其他信用卡好市多允許嗎？」、「如果持美國的會員卡入場，結帳可以使用美國的信用卡嗎？」並進一步詢問「拒絕使用其他信用卡」的行為是否合法，並表示會將同樣問題拿去詢問好市多美國總部。

後續原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」公開台灣客服回應，據客服查詢後來電表示，目前全世界的好市多「只有台灣」有限定使用聯名卡，且台灣這麼做「美國總部應該知情」。另即使持美國會員卡進賣場，結帳一樣要依台灣賣場規定，不可使用美國的信用卡。

此外客服也解釋，只能使用聯名卡是因為能給台灣會員更多回饋，即指「消費有多1%的多利金」，原PO不滿反駁很多信用卡都有1%回饋，不用聯名卡也有，更質疑全世界都可以用別的信用卡消費，包括南韓、中國都可以，「為什麼對台灣的會員有這種差別待遇」，令客服詞窮無法回應，只表明會將問題反應結高層。

針對好市多的回覆，不少網友表示「感謝你的查證讓我們知道這個事實。全世界只有台灣好市多限定聯名卡消費，且多利金1趴優惠在世界範圍內也比其他國家少」、「就是吃定台灣盤子」、「在台灣任何的代理商都有台灣特有的玩法」、「講白一點，就是富邦拿12億出來綁獨家，這個利益是銀行和好市多他們雙方共享；國外收款是百家爭鳴，銀行方要祭出各種手段讓大家選擇卡片消費，選擇權就在消費者手裡」。

但也有人認為各國限制不同，如日本好市多不接受visa卡、美國好市多不收master card，有網友明確指出「回一下韓國的部分，韓國是能刷『現代信用卡』旗下的卡（包含現代visa金融卡）其他信用卡公司的話一樣是不行的」、「以前美國Costco還只限用AE，改成只收VISA也不是太久以前的事」、「不理解這種歧視的感覺來自於哪裡？商業條件永遠就是正面表列遊戲規則，同意加入，不同意離開」。

好市多 Costco 信用卡

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