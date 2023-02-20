好市多驚見「6萬片巨無霸拼圖」！成品曝光網看傻：拼好要放哪
知名美式賣場好市多（Costco）販售商品多樣化且物美價廉，深受大批消費者喜愛。對此，一名網友近日前往好市多時，發現賣起「6萬片世界拼圖」，且重達34公斤，不少網友看到後都驚呆了，直呼「不是買不買得起的問題，是拼好要放在哪裡的問題！」
該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，「這太瘋狂了！坐等開箱，DOWDLE PUZZLE 世界拼圖，6萬片，重34公斤，根本是拼圖界的頂點，不要說你買得起，只怕沒地方拼」。
據悉，這款6萬片的巨無霸拼圖，由60個1000片拼圖組成，共187幅DOWDLE畫作，完成後的尺寸為長244公分、寬884公分，售價2萬1699元。
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛驚呼「需要先換房子」、「這不是一般人有地方放的」、「需要古堡等級的居家環境」、「超想要！不是買不買得起的問題，是拼好要放在哪裡的問題！」、「拼好當地毯」、「少一片會翻桌」、「拼完全部去復健科和眼科報到」。
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