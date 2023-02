好市多驚見「6萬片巨無霸拼圖」！成品曝光網看傻：拼好要放哪

知名美式賣場好市多(Costco)販售商品多樣化且物美價廉,深受大批消費者喜愛。對此,一名網友近日前往好市多時,發現賣起「6萬片世界拼圖」,且重達34公斤,不少網友看到後都驚呆了,直呼「不是買不買得起的問題,是拼好要放在哪裡的問題!」

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示,「這太瘋狂了!坐等開箱,DOWDLE PUZZLE 世界拼圖,6萬片,重34公斤,根本是拼圖界的頂點,不要說你買得起,只怕沒地方拼」。

據悉,這款6萬片的巨無霸拼圖,由60個1000片拼圖組成,共187幅DOWDLE畫作,完成後的尺寸為長244公分、寬884公分,售價2萬1699元。