好市多「夢幻」新鮮貨引人失心瘋 網友慶幸看留言：省了2000多元

台灣人為什麼這麼愛美式賣場好市多（Costco）？其中最多人認為，好市多的魅力在於商品的特殊性，以及物超所值的價格。日前有網友分享，最近Costco開賣新商品「自家爆米花機」，買了這個都可以在家開電影院了，讓網友看了直呼夢幻！但有網友指出重大缺點，建議入手前要三思。

有一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，Costco新商品目擊，自家爆米花機會自己炒，買了這個就可以在家開電影院了。原PO透露，這台「自家爆米花機」含稅價2759元，價格平易近人，它有300瓦消耗功率，隨時享用電影院等級爆米花，透明外殼設計可看製作過程，內建攪拌功能不需人力翻炒，最多可製作10杯爆米花，但要賣幾杯才能回本呢？

貼文一出，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「趣味趣味」、「我想要，買給我」、「等等，學九天玄女，焦糖爆米花配院子露天電影院」、「用鍋子還是比較方便」、「炒菜鍋就很好用了」、「我都用微波爐爆，快速又方便」、「我都用平底鍋爆一鍋，然後自己再煮焦糖淋上去，甜甜脆脆」、「其實爆米花用家裡鍋子就能做了，不需要這個啦」。

也有不少人指出它的缺點和隱憂「重點很難洗吧」、「玩具，很難洗」、「酷，但不實用」、「要再清洗很麻煩，炒鍋拿來爆就很方便了」、「第一個想到的就是不好洗」、「超級難洗，洗不乾淨還有衛生上的問題」。

另外，也有網友分享自身類似經驗「想起以前買的綿花糖機，一年用不到5次」、「洗爆米花機超厭世，我一年只動工兩三次，這真的會洗死」、「買了一個過年時給小朋友玩，只能說超地雷的商品，正常人大約能拿出來使用三次就很有毅力，超難清潔的，吃個爆米花真的不用把自己搞的那麼累」。

最後，有不少網友建議「嚴禁購買」、「已經有人留言：滅火」、「不如買棉花糖機器」，有網友慶幸自己有仔細看留言「好險有看留言！省了2000多元」，不過也有網友表示「只是覺得擺起來很好看」。