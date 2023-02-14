國人到日本好市多購物不能免稅了 櫃姐揭「這原因」優惠恐被人玩壞

不少台灣人到日本旅遊超愛逛「日本好市多」，不僅商品多樣，還因外國人能享有免稅服務讓商品更便宜，不過今（14）日有部落客「九州阿金姐」在臉書上表示日本好市多「確定於2/12起取消免稅」，櫃台人員推測取消原因之一在於「轉賣盛行」，讓許多網友大嘆「優惠都是被人玩壞的」。

部落客「九州阿金姐」在臉書上表示，今日上午詢問日本好市多，「確定已於上週2月12日起取消免稅」，詢問櫃檯人員後，透露其中取消原因可能在於「轉賣盛行」，不過她也提醒，還是可以至日本好市多購物，許多商品就算沒有免稅價格，還是比日本市價便宜，此外，好市多會員卡全球通用，跨國購物不是問題。

日前還有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享消費經驗表示，2月11日下午在日本好市多的福岡久山倉庫店，藥品櫃結帳店員說明政策是自2月11開始不能免稅。在九州旅遊社團也有人分享，表示「結帳時店員告知2/11後（日本）全國的Costco都不提供免稅了！」

許多網友則留言表示，「看吧，優惠都是被人玩壞的」、「我也太幸運，2月11日剛帶媽媽去福岡那邊的好市多」、「我2/11去買的時候要退稅就被拒絕了，跟我說系統故障」、「我去都沒有使用免稅，所以我沒有感到失望」、「非常震驚啊」。

日本好市多的免稅櫃台，「TAX FREE」標示已經拆除。圖擷自九州阿金姐臉書