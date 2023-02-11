為環保結帳刷載具卻秒買塑膠袋 店員不解⋯網曝背後原因

不少人消費結帳時會使用「載具」來儲存雲端發票，可以減少紙本發票的使用成本，不過一名店員卻發現很多消費者刷完載竟又加購塑膠袋，讓她相當疑惑「請問大家存載具是為了環保嗎？」引起熱烈討論。

網友在Dcard發文，表示自己是一名店員，常常遇到客人結帳時「說要存載具，然後下一秒跟我說可不可以買個塑膠袋」，令她十分好奇又混亂「大家存載具是為了環保，還是只是不想要有這麼多張紙？」

貼文一出，網友紛紛討論「當然是懶得對紙本發票+為了專屬獎而用」、「發票對完獎之後還是要丟掉，而且收集很麻煩，有時候會弄丟發票。另外綁會員結帳速度也比較快，省去很多時間」、「方便對獎（還有額外雲端發票的獎），結帳掃一下，錢包不用再被發票塞爆」、「完全沒想到環保」、「跟環保沒關係，純粹是不想拿一堆東西」、「單純想發財想瘋了」、「懶得對獎又不想放棄中獎機會」、「對獎超方便的還有特別獎欸」、「發現雲端蠻好中的」、「有一次一打開皮夾，風吹過來發票滿天飛，回家立刻申請載具」。

不過，也有人的確是因為環保才使用載具「我確實是因為環保！跟懶得拿發票，平常出門我也都會帶環保餐具跟吸管」、「沒錯就是為了環保，所以刷了載具還印一張明細給我的店真有夠討厭」、「因為環保，不過後來才知道有其他專屬獎之類的」。

至於為何加購塑膠袋，有人表示「環保+懶得對獎，但是東西買太多，還是會需要買個塑膠袋的」、「我就是那個常常後續才補買塑膠袋的，塑膠袋通常沒有發票（711買過幾次都沒有），但是真的有需求」、「如果可以重複利用塑膠袋也是一種環保」。