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好市多捕蚊神器實測 他教1秘招：「放這個」效果好到嚇死人

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多推出新款「吸入式UV捕蚊燈」，備受矚目。 圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
好市多推出新款「吸入式UV捕蚊燈」，備受矚目。 圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

蚊子嗡嗡嗡飛整夜好擾人，蚊香、電蚊香、捕蚊燈、捕蚊拍盡出也不見得有效。好市多（Costco）近日推出一款「滅蚊神器」，也在臉書社團Costco好市多商品經驗老實說引起討論，有網友實測後曬出海量蚊屍照，直呼「效果好到嚇死人」。

好市多的滅蚊神器一上市就引起轟動，根據官網，這款「吸入式UV捕蚊燈」，具備UV-LED波長365nm誘蚊光波，模擬仿真人體體溫，提升捕蚊效果，「防蚊逃脫裝置+強勁風壓，蚊蟲難以逃脫」，還可以用type-c充電，非常方便。

好市多推出新款「吸入式UV捕蚊燈」，網友實測有海量蚊屍。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說
好市多推出新款「吸入式UV捕蚊燈」，網友實測有海量蚊屍。圖擷自Costco好市多商品經驗老實說

網友也曬出海量蚊屍照，分享使用經驗，直呼「效果好到嚇死人」。網友提3要訣，1.要把捕蚊燈放在70-100cm的高度(蚊子習慣的飛行高度)，2.盡量保持環境昏暗，3.最有效也最重要的，蚊子是受人體體溫跟氣味吸引，所以可用汗水沾濕不要的布，放在捕蚊燈裡，「效果好到嚇死人」。

也有人不滿燈太亮，「想要邊睡覺邊開，基本上就是跟去夜店沒兩樣，整個房間都是紫燈，亮到無法入睡」、「用的時候人不能在旁邊，因為蚊子一定會找人勝過找機器，我放在廁所裡面，抓滿滿的」、「這種都只有在沒人的環境，才有可能抓到蚊子。旁邊有活人在的情況下，蚊子是不會去送死的」。

不少人分享要加入引誘劑，「最好用的就是用自己的汗水（尤其是很會被蚊子叮咬的人的）沾濕一塊布放在捕蚊燈裡面，效果好到爆炸」、「這超好抓，但是使用方式要正確，要離地100cm加放誘餌，一週內看不到飛蟲，半夜關燈抓蟲率很高，太亮會被干擾」。

蚊子 好市多

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