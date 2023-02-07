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他在好市多抱回「會開花的天線」 店員結帳納悶：這是什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在好市多驚喜發現「會開花的天線」。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
一名網友在好市多驚喜發現「會開花的天線」。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

無奇不有的美式賣場好市多（COSTCO），是許多人喜歡去「尋寶」的地方。一名網友有一天去賣場補貨時，意外發現了一個約莫等身高「會開花的天線」，確認過是他喜歡的東西後，便喜孜孜的載回家。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享新貨色，他表示去好市多買食用油時，被一個包綑如「天線」的物品吸引，確認後是富士櫻的樹苗，一旁的標示寫著高度為150至180公分。

感到意外的不只有發文者本人，當他把「天線」搬去結帳時，沒想到收銀台的服務人員也不清楚這是什麼，還呼喚隔壁同事來看，經過發文者解釋後，她們才知道原來自家賣場有賣櫻花樹。

發文者回家後拆開樹苗底部的塑膠袋，仔細端詳樹幹根部，發現並非一般花市所賣的嫁接苗，而是原生苗，直呼「這價錢真是太值得了」，只是樹幹細了點，打算之後要幫它補一補，讓「天線」茁壯起來。

網友們看到好市多居然連櫻花樹都買得到，讚嘆真是無所不賣，不過也有人質疑「太熱種不起來吧」、「平地溫度太高，除非有辦法做改良，讓它能適應平地」，發文者則是信心滿滿的回應「我家旁邊不到500公尺的整排透天區，整排櫻花年年開」，還分享自己上個月剛種下的香水櫻照片。

另有買了相同樹苗的網友表示，「我家的現在跟一個月前買來時一模一樣…完全沒有開花或花苞長大的跡象」，發文者也提醒「幼苗需要後天培養，小孩子很少能懷孕生寶寶的，除非嫁接苗比較有可能」。

還有網友好奇如何把這麼高的樹苗帶回家？發文者解答，他開的是CRV，先把土包放在後尾箱，再將樹枝的部分往後座和前座延伸，如此一來「枝條末端剛好在天窗的位置」。

根據好市多的產品說明，富士櫻的花語包含「精神之美」、「優雅的女人」和「優秀的教育」等，照顧方式為土略乾再澆水，需全日照、2個月施肥一次。

「會開花的天線」原來是櫻花樹苗。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
「會開花的天線」原來是櫻花樹苗。 圖擷自臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多 Costco 櫻花

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