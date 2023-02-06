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一條龍服務！全聯推出「情人節專區」 老司機見架上商品秒懂

聯合新聞網／ 綜合報導
全聯很貼心地設置「情人節專區」。圖擷自路上觀察學院
全聯很貼心地設置「情人節專區」。圖擷自路上觀察學院

2月14日是西洋情人節，許多賣場都會貼心地架設專區，讓消費者可以方便挑選應景貨品。然而，一名網友在臉書上發文，分享全聯福利中心的「情人節專區」，擺放的商品簡直就是一套SOP，不少老司機馬上就懂了。

昨（5）日一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，全聯設置「情人節專區」，貨架第一層有各式各樣的酒類，第二和第三層有不同包裝的金莎巧克力，最底層則是保險套與潤滑液。對此，原PO佩服直呼「全聯很懂情人節SOP」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一次到位！節省走路挑選的時間」、「從開始到最後，直接一條龍服務」、「情人節套組，早買早享受，晚買享折扣」、「巧克力跟酒應該要顛倒才對」、「全聯真是專家」、「完全不用想就直接照著買」、「乍看之下感覺都需要」、「雖然血汗，但是滿分行銷」。

還有網友開玩笑提到，「保險套旁邊要放嬰兒尿布，如果你不買保險套，那麼以後就只能買尿布了」、「保險套旁邊要放尿布和奶粉，下面加一層放驗孕棒才對」、「應該要推出一個月後憑發票買驗孕棒8折」、「單身的只能買第一層」、「有考慮過單身的感受嗎？」、「買金莎告白，成功買最下面，失敗買最上面」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保險套 情人節 全聯

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